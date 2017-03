Cetam oferece mais de 21 mil vagas para cursos de qualificação profissional

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) lançou, nesta sexta-feira (31), a etapa do projeto ‘Oportunidade & Renda’ deste ano em Manaus. Serão ofertadas 21.410 mil vagas distribuídas em 29 cursos variados, para atender demanda de diversas áreas relacionadas aos segmentos do comércio, da indústria e de serviços.

Em Manaus, as inscrições serão realizadas no próximo dia 8 de abril, no horário de 8h às 17h, diretamente em uma das 62 escolas da rede estadual de ensino que participam do projeto. No ato da inscrição, os interessados deverão levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A carga horária dos cursos varia de 60h a 160h e as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira no turno noturno, e terão inicio no dia 8 de maio. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e a idade mínima é de 16 anos para alguns cursos.

“O projeto é caracterizado pela oferta intensiva de cursos de qualificação profissional de nível básico, com curta duração, em todo o Estado do Amazonas, com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego e de geração de renda. Após concluírem os cursos, os participantes que pretendem trabalhar de forma autônoma, poderão ter acesso a financiamento para inicio de um pequeno negócio, por meio do Banco do Povo, coordenado pela Afeam”, declarou Joésia Pacheco, diretora presidente do Cetam.

Relação das escolas e dos cursos

Entre os cursos oferecidos neste ano estão: Agente de Inspeção da Qualidade, Atendente de Farmácia, Decoração com Balões, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Maquiagem, Operações em Logística, Operador de Caixa, Serigrafia, entre outros.

A lista completa das 62 escolas estaduais participantes do projeto Oportunidade & Renda em Manaus, bem como a relação de cursos que serão realizados em cada uma delas e os pré-requisitos necessários para participar dos cursos encontram-se disponíveis no site: www.cetam.am.gov.br

Com informações da assessoria