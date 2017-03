Cetam esclarece dificuldades de usuários na hora de fazer inscrições

Após falhas no sistema de inscrições, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) esclareceu que as dificuldades para acessar a plataforma estão relacionadas a problemas com a internet utilizada pelos usuários. Na manhã desta quarta-feira (15), dez pessoas relataram que tiveram problemas na hora de acessar o site do órgão.

Outra reclamação feita pelos candidatos é em relação aos nomes que ficam lista de espera. Segundo eles, a instituição não chama os alunos, mesmo com vagas em aberto.

“O sistema de inscrição na internet fica caindo direto. Quando vamos pedir alguma orientação nas sedes do Cetam, eles nunca sabem nos informar nada direito”, contou uma das candidatas, que preferiu não ter o nome divulgado.

Outra candidata informou que nunca conseguiu realizar a inscrição no site da instituição. “Demoro bastante tempo para entrar na página do Cetam e quando, finalmente, consigo aparece que não tem mais vaga disponível. Então, vou para a lista de espera, mas até hoje nunca fui chamada. Nesta segunda-feira (13), iniciaram alguns cursos e até agora não chamaram ninguém da lista de espera”, falou a dona de casa de 37 anos, que também preferiu não se identificar.

Em relação as reclamações, a assessoria do Cetam informou que todas as inscrições para os cursos do Cetam são feitas online. Caso o candidato não tenha uma boa internet, não conseguirá finalizar o procedimento.

“Infelizmente, as pessoas que não têm uma boa internet não conseguem realizar a inscrição. Sem contar o congestionamento do site, temos muitas pessoas interessadas nos cursos. Realmente, as vagas são preenchidas muito rápidas. Na semana passada foram abertas 5.814 vagas para cursos de qualificação profissional e de informática. Porém, as vagas foram preenchidas rapidamente”, informou a assessoria.

A assessoria também explicou a situação da lista de espera. “Os candidatos da lista de espera só podem ser chamados caso haja desistências de alunos. Se o aluno que conseguiu se cadastrar faltar as aulas três dias, ele imediatamente perde a vaga e, posteriormente, os candidatos da lista de espera são chamados”, explicou.

Ainda segundo assessoria do órgão, no final de março serão abertas novas vagas para cursos técnicos.

Mara Magalhães

EM TEMPO