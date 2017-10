Cetam altera local de prova para 438 candidatos em processo seletivo 2017

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) comunica aos candidatos do processo seletivo 2017, que fariam prova no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, sobre alteração do local do exame. Para esses candidatos, a prova será aplicada na Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, situada na rua Fortaleza, em frente à Praça Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Um total de 438 candidatos deverão se deslocar para o novo endereço, no dia 29 de outubro.

Os referidos candidatos deverão acessar o site da inscrição no certame para impressão do novo Cartão de Confirmação. A data e horário permanecem inalterados.

Os locais de provas para os demais candidatos também permanecem os mesmos. O processo seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica, em nível médio, teve 9.508 inscritos na capital e interior. São ofertadas 3.623 vagas.

