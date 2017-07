Cetam abre inscrições para mais de 8 mil vagas em cursos gratuitos

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), conclui a oferta de vagas para 2017 com uma grande oportunidade para quem está procurando por qualificação profissional em Manaus.

Como parte do calendário acadêmico já previsto para este ano, serão oferecidas 8.031 vagas para 69 cursos de qualificação e de informática para os sete Centros de Convivência da Família, Centro de Convivência do Idoso, Centro Thiago de Melo e Escola de Formação Profissional Padre Estélio Dalison.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, na próxima sexta-feira, dia 28 de julho, de 8h às 17h ou enquanto houver vagas disponíveis.

Todos os cursos ofertados pelo Cetam são gratuitos e alcançam diversos segmentos do mercado de trabalho. Dentre os cursos disponíveis estão: Agente de informação turísticas, Artesanato, Almoxarife, Atendente de Farmácia, Assistente administrativo, Barbeiro, Colorimetria de cabelos, Cerimonialista, Confeitaria de doces e salgados, Confeitaria de tortas doces e salgadas, Culinária temática, Decoração com Balões, Iniciação a corte e costura, Informática Básica e avançada, Fotografia, Leitura e interpretação de componentes eletrônicos, Manicure e pedicure, Maquiagem, Modelagem de Vestuário, Tranças e penteados entre outros.

Os internautas que tiverem a inscrição confirmada no site do Cetam deverão entregar a documentação completa nos dias 02 e 03 de agosto no local de realização do curso, conforme agendamento.

Para acessar a lista completa dos cursos, horários e locais das aulas, documentação e pré-requisitos para cada curso, acesse: http://www.cetam.am.gov.br.

