Cesta básica sobe em Manaus e tomate aumenta 14,12%, aponta Dieese

O tomate foi o vilão da cesta básica do mês de maio, segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) o produto teve um aumento de 14,12%, seguido da manteiga que apresentou alta de 2,02% e do café 0,31%. O preço do arroz se manteve inalterado.

De acordo com o Dieese, no mês de maio, o custo da cesta básica de Manaus aumentou em relação ao mês anterior ficando em R$ 374,92, de acordo com pesquisa realizada pelo órgão. Mesmo com a alta do valor da cesta, Manaus passou a ocupar a 21° colocação no ranking das cestas básicas mais baratas, dentre as 27 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, no mês anterior ocupou a 20º colocação, seguindo definições do Decreto-Lei 399, de 30 de abril de 1938.

O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de 0,25 % em relação ao mês de abril. No mês anterior o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 373,98. Ainda, conforme o Dieese, em maio de 2016 a cesta básica custou R$ 386,08 e a variação acumulada nos últimos doze meses ficou em -2,89%.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, o Dieese verificou que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em maio de 2017, 43,49 % para adquirir os mesmos produtos que, em abril de 2017, demandavam 43,38%. E, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Manaus, no mesmo período foi de 88 horas 02 minutos, ligeiramente superior a jornada calculada para abril de 2017, de 87 horas 49 minutos.

Valor real

De acordo com Supervisor Técnico do Dieese no Amazonas, Inaldo Seixas, o custo da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas, sendo, dois adultos e duas crianças, que, possivelmente, estas consumissem o equivalente a um adulto, foi de R$ 1.124,76 durante o mês de maio de 2017. Segundo o supervisor técnico, esse valor equivale a aproximadamente 1,20 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 937,00.

“No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era menor e foi de R$ 1.121,94, 1,20 vezes o salário mínimo bruto”, salientou Inaldo Seixas.

Inaldo Seixas explicou que, oito produtos apresentaram queda, três tiveram alta e um, se manteve inalterado no mês analisado, segundo ele, o feijão com -11,35% foi o produto que apresentou maior queda no mês, em seguido da farinha com queda de 4,36%, do óleo de soja com -4,20%, da banana com -3,51%, do leite com -2,91%, do açúcar com -2,13%, da carne com -1,17% e do pão com -0,63%.

“Houve predominância de queda nos preços do feijão, farinha, óleo de soja e banana. Por outro lado, houve aumento do tomate e da manteiga, o que influenciou no aumento do custo da Cesta em Manaus”, disse Inaldo Seixas.

Segundo Inaldo Seixa, no mês passado o feijão vem caindo no decorrer dos meses, ele explicou que no passado o produto chegou a custar um valor de R$ 12, e desde então vem caindo, chegando a uma queda de 11%, mais 2% no mês passado chegando a acumular uma queda no ano de 33,31%. O supervisor técnico disse, ainda, que o grande vilão para dar a neutralizada nas quedas, foi o tomate com 14,12%, com um residual de aumento de 0,25%, por ser um produto que pesa muito no gasto total da cesta.

“Só não aumentou mais a cesta básica pelo fato de os outros produtos terem baixado. O tomate é o segundo produto com maior gasto, perdendo apenas para a carne bovina, que é consumida 4,5% quilos pelo amazonense, levando a um gasto de R$ 91 por pessoa”, disse Inaldo Seixas.

Feijão

Conforme o Dieese, a escassez do grão de boa qualidade, no caso do feijão carioquinha, levou a uma grande oscilação de preços deste tipo em maio, e as chuvas também dificultaram a colheita e a oferta foi reduzida. O órgão explicou, ainda, que o feijão preto, apesar de ser um substituto para o carioquinha, passou a ser importado da Argentina e teve o preço reduzido na maioria das cidades pesquisadas.

Henderson Reis

EM TEMPO