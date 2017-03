Cesta básica fica 5,14% mais barata em Manaus

O preço da cesta básica em Manaus ficou mais barato em fevereiro, com o valor de R$ 375,44. O número é 5,14% menor que em janeiro, quando custava R$ 395,79. Os produtos que mais tiveram queda foram a banana, com baixa de 9,78%, e o tomate, com 7,55%. Os dados foram divulgados ontem (7) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em contrapartida, três produtos essenciais da mesa do amazonense, óleo de soja, arroz e farinha, tiveram alta no preço de 9,90%, 1,18% e

0,55%, respectivamente.

Comparando o resultado com o mesmo período do ano passado, a cesta básica ficou ainda mais barata, apresentando queda de 14,26%. Entre todos os itens, a predominância foi de redução nos preços, puxada, além dos produtos já citados, pelo leite com baixa de 7,16%, feijão com 6,96%, manteiga 6,29%, açúcar 4,28%, carne 4,15%, café 1,87%, e o pão ficando

0,76% mais barato.

De acordo com o supervisor técnico do Dieese, Inaldo Seixas, Manaus é a capital que teve a maior baixa. “O resultado de fevereiro é bastante significativo para os consumidores amazonenses, que estão atravessando um momento de dificuldade por conta da crise econômica”, declarou.

O especialista disse que, no caso do óleo de soja, o preço vem subindo em todas as capitais, pois a matéria-prima está sendo utilizada para a produção de biodiesel, fazendo com que reduza a oferta para produzir o óleo. A raiz da mandioca também teve alta devido à menor oferta, ocasionada por chuvas frequentes e a maior demanda por parte das fecularias e das indústrias de farinha. Em relação ao preço da carne bovina de primeira, houve retração em Manaus de 4,15%.

A pesquisa identificou, ainda, que em 12 meses o tomate acumulou redução de preço em todas as cidades, com destaque para Manaus, com 53,29%. A oferta elevada é resultado da safra de verão, causando redução de preço no varejo. Já o açúcar, depois de meses, apresentou redução em 19 cidades. O leite também diminuiu em 17 cidades, entre janeiro e fevereiro, com quedas que variaram entre 7,16%, em Manaus e 0,54% em Salvador.

Remuneração

O estudo do Dieese mostra também que o salário mínimo necessário para manter uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3,658,7, ou 3,9 vezes o salário mínimo atual de R$ 937. Em janeiro deste ano, o salário mínimo correspondeu a R$ 3.811,29 ou 4,07 vezes o valor do salário mínimo. Em fevereiro do ano passado, o salário mínimo no país necessário foi de R$ 3,725 ou 4,23 vezes o valor vigente da época, de R$ 880.

