Cesta básica em Manaus reduz nos primeiros 4 meses do ano

Apesar do aumento no custo da cesta básica de Manaus no mês de Brasil, o acumulado dos primeiros quatro meses de 2017 trouxe uma redução no preço de -5,34%. Manaus passa a ocupar a 20° colocação no ranking das cestas básicas mais baratas, dentre as 27 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A cesta básica no Amazonas em abril ficou em R$ 373,98 e principais produtos que contribuíram para a elevação foram a carne, com preço médio por quilo de R$ 20,60, manteiga, com preço médio de R$ 30,29, e o café em pó com o preço de R$ 21,53.

O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de 0,55% em relação ao mês de março. No mês anterior o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$ 371,93. Em abril de 2016, a cesta básica custou R$ 383,72 e a variação acumulada nos últimos doze meses ficou em -2,54%.

A alimentação básica de uma família manauara, com o total de quatro pessoas, custa R$ 1.121,94.

Preços

Além da elevação nos preços da carne, do tomate e do arroz, outros nove produtos apresentaram queda. A banana (-4,44 %) foi o produto que apresentou maior queda no mês seguido do feijão (-2,03%), do óleo de soja (-1,74%), do açúcar (-1,40%) da farinha (-0,94%), do pão (-0,51%), do leite (-0,29%) e do café (-0,15%).

EM TEMPO