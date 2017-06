Cervejeiros realizam encontro em Manaus aberto ao público

A Manaus Brew Shop (Avenida Mario Ypiranga, 64, Adrianópolis) será o ponto de encontro dos cervejeiros de Manaus para acompanhar a brassagem, processo quente da produção de cerveja artesanal. O evento, no dia 10 de junho, fará parte do calendário da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Amazonas (Acerva Amazonense), acontecerá a partir das 10h e será aberto ao público.

Segundo Clóvis Ferreira, vice-presidente da Acerva Amazonense, o principal objetivo do encontro é confraternizar e promover troca de experiências entre os membros da associação. “Neste caso, vamos fazer uma cerveja com um ingrediente regional e compartilhar o método adequado na prática, para a adição deste tipo de ingrediente”, adianta o empresário. “Teremos dois líderes fazendo a brassagem de fato. Os demais irão acompanhar e, então, absorver parte do conhecimento sobre o método que será usado para 30 litros de cerveja”.

Em paralelo, o público poderá experimentar comidas harmonizadas com quatro tipos de chope, além de diversos rótulos disponíveis no espaço cervejeiro.

“Todos poderão acompanhar, na íntegra, o processo de produção de cerveja caseira, que se divide basicamente em cinco etapas: mosturação, filtragem, fervura, whirlpool e resfriamento”, explica Clóvis. “Será uma experiência muito interessante para todos que têm curiosidade sobre o processo, além de conversar com cervejeiros mais experientes”.

