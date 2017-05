Cervejaria oferece almoço especial para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data que nunca pode passar em branco. A mulher que traz vida ao mundo merece sempre o melhor. Por isso, a Cervejaria Lounge Bar preparou um almoço super especial para celebrar esse grande dia. Quem assina o menu do evento é o conceituado chef Doug, que já antecipa o pirarucu à casaca como um dos pratos principais.

De acordo com o gerente da casa, Augusto Lira, a ideia é oferecer um momento de confraternização e que caiba no bolso do amazonense.

“No cardápio está incluso suas especialidades como: escondidinho, carne de sol com queijo coalho, pirarucu à casaca e entre outras delícias. O valor é de R$ 39,90 por pessoa com direito a entrada, prato principal e sobremesa (crianças até 10 anos pagam meia)”, explica.

O responsável pelo menu é chef Doug. Aos 21 anos, é formado em gastronomia, especializado em massas pela Faculdade Gastronômica UCS em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Doug foi chefe de cozinha da Cachaçaria do Dedé por 3 anos e agora segue com empreendimento próprio.

A Cervejaria Lounge Bar recebe o público para o almoço do Dia das Mães a partir das 11h até às 15h e está localizada na Avenida Paxiubas, Nº 99 – Conjunto Kyssia Dom Pedro – Centro Comercial Paxiubas. Mais informações pelo número (92) 99165-5997 ou pelas redes sociais Facebook e Instagram /cervejarialoungebar e @cervejarialoungebar.

Com informações da assessoria