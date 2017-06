Cerveja sobre rodas chega a Manaus

Coordenadores levaram seis meses para transformação da Kombi

Seguindo a linha “beba menos, beba melhor”, o Barão Cervejas traz novidades para os apreciadores de bebidas artesanais. O Kombarão Beer Truck chega como uma opção móvel para aliar cerveja de qualidade à valores acessíveis.

Voltado para o atendimento em festas, eventos particulares e parques gastronômicos na cidade, o Kombarão traz o conceito de um bar itinerante, sobre rodas.

George Costa, um dos sócios do empreendimento, conta que a ideia para o projeto surgiu da vontade de levar oferta de bebidas por um bom preço para os clientes. “Primeiro pensamos em montar um trailer que pudesse fazer esse trabalho levando várias cervejas diferentes em eventos, para que as pessoas conhecessem, mas o trailer que usávamos no começo não era prático, ocupava muito espaço e demorava na montagem, agora com a Kombi é só partir, levar, estacionar e servir” afirma.

Para chegar ao resultado final, deu trabalho. Foram seis meses de pedidos de peças sob encomenda, pintura, reaproveitamento de materiais e compra de equipamentos. A Kombi, totalmente transformada, ganha olhares curiosos dos manauaras ao circular pelas ruas da cidade.

Diferencial

Não bastasse toda a apresentação estilosa do veículo, a Kombi possui sistema de chopp que não utiliza energia elétrica, tem capacidade para servir até quatro tipos de cerveja artesanal, com marcas famosas como Kaizer e Brahma.

Costa explica que o Kombarão trabalha com um sistema a gelo: “a bebida sai do barril, passa pelas serpentinas que estão dentro da caixa térmica de gelo e já sai gelada para o cliente”, diz.

Kombarinho

Para atender aos compradores que gostam de serviço bom e rápido, onde a Kombi não chega, existe ainda o Kombarinho, um carrinho de Chopp com capacidade para até 50 litros, ideal para circular nos salões de festas, corredores de áreas Vips e grandes eventos da cidade.

Delivery

Quem não estiver a fim de grandes badalações e preferir uma festa com os amigos mais próximos em um espaço reservado, pode pedir o Kombarinho delivery. Com a ajuda de membro da equipe do Barão Cervejas, todo o equipamento é montado no local da festa para que o anfitrião possa servir durante todo o evento. É possível optar pelo Kombarinho ou por uma Chopeira, dependendo da quantidade de pessoas do local.

Contatos

Avenida Professor Nilton Lins, 18, Parque das Laranjeiras

(92) 3302-4613/98101-4800

Laize Minelli

EM TEMPO