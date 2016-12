Cerimônia relembra assassinatos de policiais e bombeiros em Manaus

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade quanto ao número de mortes de policiais e bombeiros ocorridas neste ano, um grupo composto por ‘colegas de farda’ participou de um ato público, na manhã desta sexta-feira (30), em memória dos militares assassinados. O ato ocorreu na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus, e contou com a participação de familiares e amigos das vítimas.

Intitulado “Não podemos deixar nossos anjos morrerem”, o evento relembrou a morte de oito policiais militares neste ano. Os nomes das vítimas foram mencionados na abertura da cerimônia, que depois seguiu com uma oração e menção a um trecho bíblico. Escrito pelo apóstolo Paulo nas cartas à Timóteo, a mensagem diz que “nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra, sendo assim, combati o bom combate, guardei a fé. Desde agora já me está guardada a coroa da justiça, que me dará o Senhor”. Um líder religioso convidado pelos policiais ressaltou, durante a pregação, que os militares não recebem o devido reconhecimento por parte da sociedade.

O comandante da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão Alberto Neto, esteve na avenida Eduardo Ribeiro e participou do ato. Segundo ele, o movimento tinha o objetivo de “honrar a memória dos policiais mortos”.

“Queremos honrar nossos militares. A Polícia Militar está sofrendo junto com a sociedade. Queremos honrar os nossos militares e dizer, às suas famílias, que eles não serão esquecidos”, disse o capitão, que ressaltou o perigo da profissão. “Quando o policial sai do serviço e volta para casa, continua sendo policial. Mas aí ele volta pra casa, e na maioria das vezes mora em uma área vermelha, e encontra com esses bandidos. Esse policial fica visado pelos traficantes”.

Ele disse ainda que na maioria das vezes, devido aos baixos salários, o policial na tentativa de dar uma qualidade de vida para a sua família, acaba se arriscando em uma segunda jornada de trabalho. Em vez disso, segundo o capitão, ele deveria estar recebendo treinamento ou descansando.

Elizabethe Dias, 40, esposa do sargento Afonso Camacho Dias, 44, que foi assassinado com quatro tiros no dia 17 de junho de 2015, disse que a homenagem é válida, mas que a sociedade precisa ser parceira da polícia.

“São vários policiais que têm as suas vidas ceifadas em serviço. Os olhos da polícia é a sociedade, então precisamos colaborar”, disse.

O crime ocorreu no estacionamento de uma agência do banco Bradesco, localizada no bairro Educandos, Zona Sul da cidade, quando os suspeitos fugiram levando R$ 60 mil e a arma do policial.

O sargento reformado Washington Luiz, 48, relatou que há cinco anos foi atingido com um disparo na perna esquerda. Na ocasião, o bandido atirou em sua direção e depois fugiu em um veículo.

“Estava de serviço no município de Careiro Castanho. Um homem assaltou um estabelecimento, no momento da abordagem, o bandido atirou contra a minha perna. O PM também é um trabalhador, a sociedade precisa entender isso. Desde 2015 que só tem aumentado o número de policiais assassinados ou atingidos. Precisamos que a sociedade tenha consciência e seja parceira dos policiais, que arriscam as suas vidas em defesa dos cidadãos”, relatou o sargento que foi reformado após ter a perna amputada.

Priscila Ferreira, irmã do policial militar Challenger de Oliveira Ferreira, 30, que foi morto no último dia 23, em um assalto ocorrido na Zona Leste, falou que o soldado não possuía colete, nem arma para se defender dos suspeitos no momento do crime.

“Meu irmão foi covardemente assassinado. Ganhava R$ 1.500 para defender a sociedade dos bandidos e pagou com a vida”, disse consternada. Priscila alegou que até esta sexta-feira nenhuma indenização foi paga aos familiares.

Durante a cerimônia, o coronel Euler Carlos de Souza, responsável pelo subcomando da PM, disse que há 10 mil homens e mulheres atuando na segurança pública da sociedade amazonense, mas que o contingente ainda é insuficiente para a demanda.

“Quando juramos servir, prometemos proteger a sociedade. Somos policiais 24 horas por dia, de folga ou de serviço, somos policiais. Não vamos arredar um passo atrás por conta da violência oriunda do crescimento do tráfico de drogas. É o tráfico de drogas o maior responsável pelos outros crimes, como homicídios e roubos”, falou.

Compareceu também ao evento os deputados Alessandra Campelo (PMDB) e o Cabo Maciel (PR). A banda da Polícia Militar também participou da cerimônia. Policiais da Força Tática e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e de outras Cicom’s fizeram um minuto de silêncio em memória dos ‘colegas de farda’ mortos. A cerimônia encerrou com a soltura de 22 balões brancos simbolizando os 22 mortos nos últimos anos.

Portal EM TEMPO