Cerca de 30% dos participantes do Enem ainda não sabem onde vão fazer a prova

Cerca de 2,5 milhões de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não sabem onde vão fazer a prova neste final de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, de acordo com balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número corresponde a cerca de 30% dos 8,6 milhões de inscritos.

O local de prova está no cartão de confirmação de inscrição que pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo Enem 2016. A verificação é de responsabilidade dos inscritos, mas o Inep envia SMS e e-mail a cada três dias para quem ainda não o acessou.

A apresentação do cartão de confirmação nos dias de prova não é obrigatória, mas ele traz importantes informações como: número de inscrição, data, local e horário de realização das provas, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver) e indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso).

A recomendação é que os estudantes conheçam o caminho e, se possível, façam o trajeto até o local de prova antes do dia do exame para evitar atrasos no dia do Enem.

Em caso de dúvidas, o participante pode ligar para o Inep no telefone 0800-616161.

Mariana Tokarnia

Agência Brasil