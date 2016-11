CEO de Parintins é reformado e atenderá 1500 pacientes por mês

Após ser reformado pela prefeitura de Parintins, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na rua Paraíba, retomou os serviços de atendimento à comunidade parintinense desde à manhã desta quarta-feira (16). Revitalizado, o CEO conta com mais uma sala e novas cadeiras odontológicas. Os pacientes que seriam atendidos no mês de outubro foram reagendados para o mês de novembro.

Cada especialista atenderá cerca de 10 pacientes, totalizando 50 atendimentos por dia.

Conforme informações do coordenador do centro, Brenno Briglia, na sala nova irá funcionar atenção básica de saúde para a população. Ele explica que os tratamentos ofertados serão restauração, canal, prótese, raspagem periodontal, limpeza, extração, além de cirurgias de alta complexidade na parte bucal.

Brenno afirma que cinco especialistas atuarão no CEO e terão apoio de equipe completa com funcionários técnicos da área. “É muito gratificante para todos os profissionais que irão atuar no Centro saber que agora contamos com um local renovado para oferecer um serviço de qualidade de saúde bucal a população”, frisa o odontólogo.

O especialista em periodontia, Franklin Santos, ressalta que será responsável por realizar as cirurgias periodontais, assim como raspagem e limpeza. Ele destaca que agora o CEO está apto a efetuar de maneira eficaz os serviços e vai atender também pacientes encaminhados por meio dos Centros de Saúde. “Com a reestruturação, vamos ter condições de fazer todas as especialidades e otimizar os nossos serviços”, afirma.

Com informações da assessoria