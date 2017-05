Centros Estaduais de Convivência têm programação especial para o Dia das Mães

Comemoração é o que não vai faltar para as mamães em homenagem ao seu dia. Isso porque, o Centros Estaduais de Conivência Teonízia Lobo de Carvalho, no Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus, André Araújo, Raiz, Zona Sul, Magdalena Arce Daou, Santo Antônio, Zona Oeste e Ceci Aparecida, Aparecida, Zona Sul, terão programação voltada para essas guerreiras nesta sexta-feira, dia 12. As atividades são gratuitas.

Das 9h às 10h a agitação começa no Teonízia com o Aulão Mix de Funcional e Ginástica. Logo após, tem apresentação de fantoches, além de teste de glicemia, aferição de pressão, atendimento odontológico (limpeza e aplicação de flúor), emissão de documentos (RG, CPF, emissão de carteira de trabalho), serviços de corte de cabelo e penteado, bem como atendimento à família (informações sobre pensão alimentícia, guarda e divórcio).

Pela tarde, ainda no Teonízia, das 18h às 19h30, será a vez da Macro Ginástica entrar em cena e, em paralelo, um Aulão Especial para as mães. “O que queremos é fazer um dia especial, de muita movimentação, e serviços que possam atender as necessidades da comunidade. O Dia das Mães é uma data muito importante e deve ser tratada com carinho. Tenho certeza que quem vier vai ficar muito feliz e convido os filhos a participarem e compartilharem desse momento com suas rainhas”, destacou a supervisora administrativa do Centro, Diane Duarte.

Magdalena

No Magdalena Arce Daou a comemoração terá início às 18h, quando todas as homenageadas poderão desfrutar do Aulão de Dança, com ritmos variados. Na ocasião, profissionais de Educação Física prometem animar com muita zumba, boi, axé, funk e até rock. A duração prevista é de uma hora e meia. O ideal, segundo o supervisor do complexo, Pitter Oliveira, é que as participantes possam ir com roupas leves ou de ginástica para aproveitar cada ‘passo’.

“Os professores estão preparando as coreografias e sabemos como a dança faz sucesso e é unanimidade no quesito diversão. Será um momento para se soltar, se divertir, aprender passos e ainda queimar calorias. A ação é totalmente gratuita e quem puder vir com uma roupa mais leve ou de ginástica, poderá aproveitar bem esse Aulão. Venham todas”, convidou Pitter.

André Araújo

Na quadra do Centro de Convivência André Araújo a programação está dividida da seguinte forma: das 8h às 9h30, das 16h às 17h30 e das 19h às 20h30. Em cada horário, as mães poderão participar de um Aulão de Ritmos e, logo após, será servido um lanche com sorteio de brindes.

Aparecida

No Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida, as ações são extensas. Do dia 10 ao dia 12 de maio, das 9h às 17h, acontece o Bazar Solidário das Mães. No dias 10 e 11, vão ter aulões temáticos da Sejel, além de postos de vacinação para a H1N1. Na sexta, 12, das 14h às 19h, as apresentações culturais serão o grande destaque.

“Vamos ter durante toda a semana algumas ações e todas voltadas em alusão ao dia das mães. Temos um número muito grande de alunas, mas as atividades tambem são abertas ao público. As apresentações culturais, inclusive, prometem ser um sucesso. São bailes com músicas antigas e ainda acrescentamos o sertanejo atual. Serão cinco horas de tirar o fôlego de quem tiver se apresentando e de muita alegria para o público”, destacou o supervisor do Aparecida, Antônio Alex.

