Centros e shoppings de Manaus têm horários diferenciados neste feriado de Finados; confira lista

Mais um feriado se aproxima e a área comercial de Manaus funcionará mais uma vez em horários diferenciados nesta terça-feira (2), Dia de Finados. Muitos consumidores aproveitam a folga para fazer compras após as visitas nos cemitérios da capital amazonense.

A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) divulgou nesta segunda-feira (31), a lista de funcionamento dos principais estabelecimentos comerciais da capital amazonense. Segundo a entidade, o comércio no Centro abrirá às 9h e segue até às 13h. Já os shoppings terão horários diversificados.

Confira a lista dos horários de funcionamentos dos shoppings da capital divulgada pela Federação.

Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas – 13h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Studio 5 – Lojas – 15h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

ViaNorte – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

Millennium – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às

22h;

Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

UAI Shopping – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Solimões Plaza – Lojas – não abrirá – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – não abrirá.

Portal EM TEMPO