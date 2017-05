Centro universitário em Manaus lança série de minicursos gratuitos

A incubadora UniNorte Empreende, do Centro Universitário do Norte (UniNorte), integrante da rede internacional de universidades Laureate, promove de 29.05 a 02.06 uma série de minicursos voltados para o empreendedorismo, que vão desde a elaboração de pesquisas de mercado à etiqueta empresarial. Os minicursos são abertos ao público, com carga horária de 2h.

Os cursos oferecidos são: Pesquisa de mercado para startups; Design estratégico como diferencial; Passo a passo para formalizar sua empresa; Como elaborar um pitch; e Etiqueta corporativa.

Para participar, basta acessar o site da UniNorte (www.uninorte.com.br), fazer a inscrição e levar 2 Kg de alimento (açúcar, massa para mingau, óleo de cozinha, leite em pó integral e de soja) ou material de limpeza (sabão em pó, detergente e desinfetante) no dia.

As atividades ocorrerão na UniNorte Empreende localizado na Unidade 15, Av. Getúlio Vargas, 730, Centro.

Com informações da assessoria