Centro integrado de segurança será implantado em Presidente Figueiredo

Com o objetivo de garantir plena segurança ao público que vai prestigiar a 27ª Festa do Cupuaçu, a Prefeitura de Presidente Figueiredo anunciou, nesta segunda-feira (24), a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) no município, resultado de parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Após o evento, o CICC-L – que conta com uma estrutura comparada ao aparato tecnológico utilizado em eventos sediados em Manaus, como os jogos da Copa do Mundo 2014 – passará a fazer parte do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) estadual e permanecerá instalado e em funcionamento na cidade, a primeira do interior do Estado a receber a implantação do projeto.

“O legado que esse novo centro de comando vai trazer é algo totalmente inovador. Estamos apostando que isso vai fazer a diferença para o nosso município em relação à segurança e também para o turismo. Essa estrutura costuma ser montada em grandes eventos como o que vamos sediar e o Festival de Parintins, por exemplo. Mas no caso de Presidente Figueiredo, trata-se de um serviço permanente à disposição da população daqui para frente”, afirmou o vice-prefeito, Mário Abrahão, durante reunião com a cúpula da SSP e o secretariado do Executivo municipal. Os equipamentos instalados no município passarão por testes nesta terça-feira (25). O CICC-L será oficialmente inaugurado na próxima sexta-feira (28).

O titular da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel Dan Câmara, também assegura que a implantação do CICC-L é um avanço significativo para a segurança da cidade e explica de que forma o trabalho estratégico vai ser desempenhado durante a festa.

“Ao longo do evento, nós vamos trabalhar com monitoramento, comunicação e planejamento integrado, a partir das atividades de diversos órgãos que terão sua representatividade dentro do CICC-L. Todo o sistema de segurança será ativado no dia 26 de abril. Estão sendo instaladas no município câmeras de monitoramento mais avançadas tecnologicamente do que aquelas que dispomos em Manaus. Isso porque, além de monitorar e possibilitar visualização de 360 graus, elas incluem o sistema ACR, que identifica placas de veículos e também faz identificação facial, quando possível”, ressalta o secretário.

Ainda de acordo com o coronel Dan Câmara, a principal vantagem de implantar o sistema é a capacidade de otimizar o emprego dos recursos, gerando economia para o município. Ele ainda enfatiza a atitude pioneira da atual administração.

“Nós não temos outro CICC fora da capital. Graças à visão inovadora da equipe de gestão, Presidente Figueiredo vai receber o primeiro entre os municípios do interior e se tornará um caso de sucesso para o restante do Estado”, afirma Dan Câmara.

Equipamentos

Segundo o chefe do Departamento de Tecnologia da Seagi, Major Muniz, doze câmeras estão sendo instaladas em pontos estratégicos de Presidente Figueiredo. Duas delas irão acompanhar o fluxo de entrada e saída na cidade.

A operação de segurança organizada somente para a Festa do Cupuaçu envolverá a utilização de drones, uma carreta de comando e controle móvel, além de um caminhão que servirá como Plataforma de Observação Elevada (POE). “A cidade está sendo toda equipada para garantirmos ao público o máximo de segurança”, conclui Muniz.

O vice-prefeito acrescentou que a Guarda Municipal reforçará a equipe de segurança durante o evento. “O efetivo da Guarda vai contar com dez motocicletas e dois carros para circular pela cidade”, destaca Mário Abrahão.

Com informações da assessoria