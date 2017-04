Centro Educacional Santa Teresinha comemora 80 anos

Conhecida pela tradição do ensino salesiano, o Centro Educacional Santa Teresinha (Cest) comemora em 2017, 80 anos de serviços prestados à sociedade amazonense. Sua origem teve como finalidade a formação da juventude feminina de Manaus. Além da unidade de ensino, o patronato possui na sua estrutura o Museu do Índio e o Santuário Sagrado Coração de Jesus, patrimônios importantíssimos para cultura local.

Da rigidez no ensino para meninas até a recepção de alunos meninos, o colégio é recheado de boas lembranças por todos que passaram por aquele local. A profissional de Educação Física Mirthes Melo relembra seus momentos e ensino e fé com saudades. “Minha mãe, professora Creuza Azevedo de Melo trabalhou na escola. Era uma época muito rígida. Fizemos uma homenagem para a irmã Rosa Godói Quintão escondida das outras freiras, porque elas acreditavam que se houvesse muita proximidade das freiras com as alunas se perderia o respeito”, relatou.

Na celebração do Jubileu de Carvalho do patronato, a ex-aluna e hoje procuradora do Estado, Angela Beatriz Falcão, relembra com carinho os momentos de infância, vividos na escola. “Amo cada pedacinho daquele lugar, as bases que adquiri lá, trago comigo até hoje, princípios, valores, empatia, coisas que não abro mão. Trilhei minha carreira jurídica com base nos valores salesianos que carrego dentro de mim”, contou.

A investigadora da Polícia Civil do Amazonas, Kamile Isper, também relata que a entrada e a saída da escola eram ao som dos louvores de padre Zezinho. “Nós começávamos as aulas em clima de paz, amor e muita comunhão. Nossa escola era sempre muito voltada para as aulas de reforço e prática de esportes. Os alunos não podiam ficar ociosos”, disse.

Religião e razão são os pilares

O patronato Santa Teresinha era conhecido por ser uma instituição de ensino exclusiva para meninas e tendo como principais pilares a razão, religião e afeto. Em 1997, a escola passou a receber meninos como alunos. A diretora da escola, Irmã Edwirges Maria Almeida de Souza, explica que foi no início dos anos 2000 que o ensino médio foi implantado. “Já tínhamos o pedido e foi aceito pelo Ministério da Educação na época, inauguramos essa etapa com 14 turmas de 1º, 2º e 3º ano”, comentou.

Bárbara Costa

EM TEMPO