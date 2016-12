Centro e Shoppings mudam horários para atender compras de fim de ano

Desde a sexta-feira (16) os estabelecimentos comerciais de Manaus passaram a funcionar com horário estendido para facilitar e garantir as compras de fim de ano dos clientes.

Sumaúma Park Shopping

O Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, vai abrir as portas mais cedo, às 9h e encerrar as atividades somente às 23h. O horário especial segue até a sexta-feira, dia 23 de dezembro.

Shopping Ponta Negra

Do dia 16 até 20 de dezembro, o centro de compras passa a atender em horário diferenciado, das 10h às 23h, nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o shopping opera até às 24h. Já no dia 24, funciona com horário reduzido, das 10h às 18h, enquanto no dia 25, apenas os estabelecimentos da praça de alimentação e os espaços de lazer estão liberados para funcionar.

No último dia de 2016, o shopping abre às 10h e fecha às 18h. No dia 1° de janeiro, apenas os estabelecimentos da praça de alimentação e os espaços de lazer podem funcionar.

Amazonas Shopping

O centro comercial estende os horários nos dias 19, 20 e 21 até 23h. Nos dias 22 e 23 funciona até meia-noite. No dia 24 abre às 9h e fecha às 19h. No dia 31 o shopping abre em horário normal, mas fecha às 19h. Nos feriado de 25 de dezembro e 1º de janeiro a praça de alimentação funciona de 12h às 22h.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping também vai ter horário especial. Todo o centro de compras abre uma hora mais cedo, às 9h, e fecha às 22h. Na véspera do Natal (24), o Plaza abre às 9h encerra o atendimento às 18h. nos Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, o shopping opera em modo facultativo, nesses dias só oCinépolis funciona normalmente. Na véspera de Reveillon (31), o funcionamento será das 09h às 18h.

Millennium Shopping

O Millennium Shopping opera normalmente nos dias 21, 22 e 23. As lojas e quiosques funcionarão das 9h às 22h, enquanto que a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h. Já nos dias 24 e 31, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente, as lojas, quiosques e praça de alimentação vão funcionar em horário reduzido, das 9h às 17h. Já nos dias 25 e 1° de janeiro, apenas as salas de cinema funcionam a partir das 13h30.

Centro

No Centro, a Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h. Neste domingo, 25, abre até 12h. Já a Galeria Espírito Santo está localizada na Rua Joaquim Sarmento, esquina com Rua 24 de Maio, funciona das 8h às 18h, de segunda a sábado e no domingo, 25, fecha suas portas às 12h.

Os demais lojistas do Centro devem funcionar de 8h às 18h de segunda a sábado. Os horários especiais dos dias 25 e 31 de dezembro ainda não foram divulgados.

Supermercados Rodrigues

Localizado no bairro São José, avenida Grande Circular, Zona Leste, o Rodrigues vai funcionar nos dias 22 e 23 das 7h às 22h, no dia 24 de 7h às 18h. Já a unidade do bairro Galileia, deve abrir as portas com horários especiais nos dias 29 e 30, das 7h às 22h, e no dia 31 de 7h às 18h.

Supermercado Nova Cidade

Com três unidades na cidade, no bairro da União, Terra Nova e Nova Cidade, o Supermercado Nova Cidade adotará o horário de 7h às 22h, inclusive na véspera de Natal (24) e de Ano Novo (31). O supermercado não abre nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Emporium Rodrigues

O Emporium Rodrigues, localizado no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul, vai fazer um “viradão”, abrindo as portas na quinta-feira (22) às 7h e fechando só na noite do dia 24, às 20h.

Os clientes que fizerem as compras durante a madrugada recebem desconto de 5%.

Nos dias 29 e 30 o funcionamento será das 7h às 23h, e no dia 31 de 7h às 18h. O supermercado não abre nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro.

