Centro de Zoonoses agenda castração de animais para fevereiro

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciou, nesta segunda-feira (23), o agendamento para o mês de fevereiro do serviço de castração e microchipagem de cães e gatos. Os interessados devem procurar a sede do CCZ, na avenida Brasil, s/n, bairro da Compensa, das 8h às 12h, apresentando RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal, além de informações do cão ou gato (nome, data de nascimento e sexo).

A diretora do CCZ, médica veterinária Márcia Tereza da Silva Barbosa, explica que o agendamento do serviço é iniciado na última segunda-feira de cada mês. “O agendamento iniciado hoje é para a execução dos serviços no mês de fevereiro e deve seguir durante toda a semana ou até que todas as vagas estejam preenchidas”, informou.

O CCZ, até maio do ano passado, fazia o agendamento de acordo com a demanda, mas quando chegava o mês de maio as vagas já estavam preenchidas até dezembro. “Essa situação ocasionava problemas como desistência ou não comparecimento do responsável que, em alguns casos, esquecia a data marcada para a castração. O agendamento mensal tem se mostrado mais eficaz para o atendimento à população”, afirma a diretora.

O secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto, diz que o serviço de castração e o implante de microchip para o registro e identificação, realizados de forma gratuita, é uma das estratégias do CCZ para promover a guarda responsável dos animais domésticos, evitando a procriação indesejada e reduzindo os casos de abandono de animais nas ruas.

Além da sede do CCZ, no bairro Compensa, o serviço é oferecido em duas Unidades Móveis, inauguradas em 2015, com agendamento realizado de forma diária. Uma Unidade Móvel está oferecendo atendimento no conjunto Viver Melhor, no estacionamento da UBS José Figliuolo (zona Norte), e outra no pátio do Instituto Federal do Amazonas (zona Leste).

“As Unidades Móveis são uma forma de descentralizar os serviços, facilitando o acesso da população que não tem como levar o animal até a sede do CCZ, na Compensa”, destaca o secretário Homero.

O CCZ realizou no ano passado 9.415 castrações de cães e gatos.

Com informações da assessoria