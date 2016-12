Centro de Manaus ganha novas vagas de estacionamento durante Operação Natal

Cerca de 160 vagas a mais para estacionamento de veículos estão disponíveis a partir desta quinta-feira (1°), na avenida Sete de Setembro, Centro da cidade. As áreas ficam liberadas até o dia 1° de janeiro de 2017, quando encerra a Operação Natal, lançada pela Prefeitura de Manaus para monitoramento do trânsito no período natalino.

Área liberada

O estacionamento fica permitido na Sete de Setembro, temporariamente, no trecho entre as ruas da Instalação e Joaquim Sarmento (atrás da Igreja da Matriz); entre as ruas Rui Barbosa e Barroso e na lateral da Praça da Polícia. As placas que proibiam a parada de veículos nesses locais foram retiradas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), responsável pela coordenação da Operação Natal, nesta manhã.

Cerca de 200 agentes estão envolvidos no monitoramento do trânsito. As ações serão executadas todos os dias das 8h às 22h nas ruas do Centro e demais áreas comerciais da cidade, e das 10h às 23h, próximo aos shoppings centers.

“Vamos orientar os condutores a respeitar a sinalização e as áreas destinadas aos pedestres. Somente nos casos de desobediência haverá autuação. Nosso principal objetivo é fazer o trânsito seguro para todos”, destacou o supervisor da área central, Roosevelt Viana.

Com informações da assessoria