Centro de Lutas Luís Neto realiza 1º Campeonato de MMA Amador

O torneio acontece dia 16 de setembro, sábado – Divulgação/Emanuel Mendes

Atenção, iniciantes nas Artes Marciais Mistas do Amazonas! Já estão abertas as inscrições para o 1º Campeonato de MMA Amador do Centro de Lutas Luís Neto, localizado na antiga Octagon Fight (OF MMA), na rua Rio Purus, nº1100, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro Sul de Manaus. O torneio acontece dia 16 de setembro, sábado – a pesagem acontece das 8h às 9h dessa mesma data – e os combates serão realizados na sequência.

De acordo com Luís Neto, o evento será disputado no formado amador, isto é, com equipamentos de proteção para garantir a segurança dos atletas. Os combates acontecerão em oito categorias: mosca, galo, pena, leve, meio médio, médio, meio pesado e pesado. A premiação para cada campeão por categoria será um cinturão e mais um contrato para uma luta profissional no Mr. Cage ou no Rei da Selva.

As inscrições custam R$ 50 e podem ser feitas na própria sede da OF Luís Neto, na rua Rio Purus, nº 1100, Vieiralves. Informações pelo telefone (92) 99400-5934.

“Esse campeonato é para os atletas que sempre sonharam em participar de um evento de MMA e não tinham oportunidade”, destaca o organizador.

Categorias de peso no MMA:

Mosca – 56,7kg;

Galo – 61,2kg;

Pena – 65,8kg;

Leve – 70,3kg;

Meio Médio – 77,1kg;

Médio – 83,9kg;

Meio Pesado – 93,0kg;

Pesado – 120,2kg.

