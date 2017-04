Centro de compras promove ‘Caça aos ovos de Páscoa’

A partir desta segunda-feira (10), o Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nuteles, Cidade Nova, celebra a Páscoa e, para isso, preparou uma programação especial para as crianças, que segue até o próximo domingo (16). As atividades serão gratuitas.

As ‘Oficinas de Páscoa’ vão acontecer no espaço localizado no piso Japiim (1º andar), de 14h às 21h e são destinadas às crianças de 4 a 12 anos. A programação inclui atividades lúdicas em inglês, onde os pequenos vão poder aprender diversas palavras da língua estrangeira.

Além disso, o espaço das oficinas vai contar também com pinturas de desenhos com a temática da Páscoa, confecção de orelhinhas de coelho, caça-palavras, pintura no rosto e entre outros.

Mais esperado

Especialmente nos dias 14, 15 e 16 de abril, as crianças poderão participar da ‘Caça aos Ovos de Páscoa’, no Sumaúma. A atividade será no interior do shopping e dividida em quatro turmas, uma às 14h, outras às 16h, a terceira às 18h e a última às 20h.

“Serão quatro horários, sendo que cada turma terá no máximo 15 crianças. Os pais ou responsáveis já podem inscrever os pequenos para participar da atividade. As inscrições podem ser feitas na loja da Wizard, onde estarão acontecendo as oficinas. A caça aos ovos será uma brincadeira, que sem dúvida vai divertir os pequenos. Os pais deverão acompanhar as crianças inscritas durante a realização da atividade”, destacou Emília Popoff, gerente de marketing do centro de compras.

No feriado de Sexta-Feira Santa, o Sumaúma vai manter o horário normal de funcionamento abrindo às 10h e encerrando as atividades às 22h.

