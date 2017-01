Centro Cultural Usina Chaminé abre programação de férias

As férias estão aí e uma ótima opção de lazer para a criançada e a família é participar da programação especial que a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) preparou para as crianças no Centro Cultural Usina Chaminé, localizado na Avenida Lourenço Braga, no Centro, Zona Sul de Manaus, que teve início nesta terça-feira (17).

Dentre as atividades que serão realizadas nesse período da colônia de férias estão a exibição de filmes, apresentação de teatro de fantoches, muitas brincadeiras tradicionais e atividades que incentivam a leitura, além da já tradicional ‘Oficina de Reciclagem’, que promove a criação de brinquedos feitos a partir de material reciclável.

“Nossa programação foi pensada para todos. O importante é garantir que tanto as crianças, quanto os jovens, pais ou responsáveis se divirtam com a interação que nós proporcionamos aqui. Vale ressaltar que a presença dos pais é muito importante para que a experiência seja completa para os pequenos”, explicou a gerente do centro, Salete Dutra.

Com a programação de férias, a Usina Chaminé estará de portas até dia 27 de janeiro, para receber a criançada com uma programação cultural animada, que conta com brincadeiras, oficinas de reciclagem e visita a exposições, sempre de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 14h, e no sábado, de 9h às 13h, com entrada gratuita.

Com informações da assessoria