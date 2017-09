Centro cultural dos povos da Amazônia recebe o 60º Festival Folclórico do Amazonas

As festividades folclóricas em Manaus seguem em frente com a nova edição do Festival Folclórico do Amazonas. De 16 a 23 de setembro, grupos folclóricos e bois-bumbás exibem suas cores, trajes típicos e coreografias tradicionais na arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

A 60ª edição do festival terá a participação de 68 associações da Categoria Ouro, de 17 modalidades, dentre bumbás, danças, quadrilhas, garrotes e tribos. O evento tem patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

Grupos em celebração

Ao todo, as associações folclóricas locais vão se revezar na arena do Povos da Amazônia ao longo das oito noites de festival. Cada apresentação, iniciando entre 18h30 e 19h30, dependendo do dia da semana, terá grupos de diversas modalidades. No dia 16, sábado, noite de abertura, a programação começa às 19h trazendo 11 grupos de boi-bumbá regional, ciranda, cacetinho, danças internacional, nordestina, nacional e alternativa, e quadrilhas tradicional e cômica.

Parte da verba dada ao festival, de R$ 800 mil, é oriunda de parceria com a Coca-Cola. O governador David Almeida salienta a importância das expressões culturais populares para a população do Estado.

“As manifestações culturais de um povo devem ser preservadas, inclusive, porque elas criam possibilidade de gerar atividade econômica nos municípios”, afirma Almeida.

Segundo ele, o apoio é um reconhecimento ao trabalho feito pelas associações. “Durante todo o ano, eles chegam nesse momento e têm a oportunidade de se apresentar, de concorrer. E estamos trabalhando com responsabilidade social, ajudando essas pessoas a continuarem fomentando a prática do folclore e a da cultura”.

As associações folclóricas locais irão apresentar ao público um pouco da riqueza e da expressividade das culturas populares amazônicas, brasileiras e mundiais. Aí se incluem danças tradicionais – ciranda, cacetinho, dança alternativa, dança nordestina, dança nacional e dança internacional –, garrotes – tradicional e regional –, quadrilhas – cômica, tradicional e de duelo – e tribo, mais bois-bumbás, nas modalidades master A, master B, regional e tradicional.

Nesta edição, exceto para as categorias boi-bumbá master A e B. Cada apresentação terá 30 minutos de duração, à exceção das associações folclóricas das categorias boi-bumbá master A, que terão até duas horas para evoluir na Arena, e boi-bumbá master B, com até 1h30 de apresentação, cada.

Com informações da assessoria

