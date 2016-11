Centro, Compensa e Japiim recebem ‘saúde itinerante’ especializada para homens até sexta

As Unidades Móveis do Programa Saúde Manaus Itinerante, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), atendem durante esta semana nos bairros Japiim, Centro, Compensa e Parque das Nações, reforçando a campanha Novembro Azul. Os homens podem realizar, diariamente, ultrassom de próstata via abdominal, tireoide, vias urinárias, abdominal superior e abdominal total.

“O programa de saúde itinerante leva exames e orientação para os locais em que os serviços ainda não são oferecidos ou para aqueles onde existe alta demanda. Durante o Novembro Azul, queremos aproximar os homens dos serviços de saúde, incentivando e facilitando ao máximo sua adesão aos exames”, informou o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão.

No Japiim, a unidade móvel está localizada na avenida Rodrigo Otávio, no estacionamento do Parque Lagoa Arthur Virgílio Filho, onde fica até a próxima sexta-feira (25). No Centro, outra unidade está prestando atendimento na rua Ferreira Pena, no estacionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), também até o dia 25.

No bairro da Compensa, os usuários podem contar com a unidade no estacionamento da Maternidade Moura Tapajós, na avenida Brasil, até dia 24.

Todas as Unidades Móveis começam a atender às 7h30. Para realizar os exames é necessário apresentar solicitação médica, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência com CEP.

“São 50 vagas para ambos os sexos, diariamente, por ordem de chegada”, informou o gerente do programa, William Terra, lembrando que as mulheres podem fazer nove tipos de ultrassom. Além dos destinados aos homens, elas podem realizar os exames de ultrassonografia transvaginal, pélvica, obstétrica e mamária.

O Ministério da Saúde, com a instituição da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, em 2009, identificou outras necessidades e peculiaridades em relação à saúde do homem e propôs um novo enfoque para a campanha Novembro Azul, que acontece desde 2008. A nova abordagem considera a saúde integral dessa população, considerando todas as especificidades e não somente o câncer de próstata.

