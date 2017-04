Centenas de pessoas participam de palestra do fisioculturista Felipe Franco em Manaus

O fisioculturista Felipe Franco, considerado um dos principais atletas da temporada, ministrou em Manaus, na noite desta sexta-feira (31), uma palestra com ênfase em hábitos alimentares e prática saudável de exercícios físicos. Na ocasião, cerca de 200 pessoas, entre alunos dos cursos de nutrição e educação física, além do público geral interessado na saúde e na boa forma, participaram do evento.

Segundo Felipe, que já esteve em na capital amazonense em outras ocasiões, a ideia do evento é apresentar aos alunos e profissionais a oportunidade de conhecimento sobre a sua vida profissional como atleta e educador físico.

“O público tem a oportunidade de conhecer a parte de treinamento agregado com a alimentação. Além desse lado motivacional do esporte, que é o que está fazendo com que as pessoas se mexam de verdade, agregando a parte alimentar com treinamento. Tornando a pessoa mais proativa no dia a dia”, destacou o fisioculturista.

Para Franco, a principal dúvida do público, que acompanha as palestras ministradas por ele, é o tempo de descanso, divisão e intensidade de treinos.

“Apresento a essas pessoas o que são: condicionante, estabilização, recuperação, fase de choque e processo avaliativo. O público adquire conhecimento sobre essas etapas e leva essa experiência para a vida toda, inclusive, para poder utilizar no dia a dia”, completou Felipe Franco.

A estudante do 8° período de nutrição da Fametro, Marcela Rodrigues, 26, contou que soube do evento por meio de uma divulgação interna na instituição e resolveu participar porque acompanha e acredita no trabalho de Felipe.

“Aqui nós temos a oportunidade de conhecer técnicas sobre uma boa alimentação, combinada com uma técnica de treinos. O objetivo é alcançar um corpo bonito e saudável. Acredito que todo o conhecimento adquirido aqui contribui significativamente para todo bom profissional da área de nutrição e educação física”, frisou a universitária.

Carreira

Além de educador físico e web celebridade fitness, o jovem atleta ficou famoso por namorar a modelo-repórter, Juju Salimeni. Felipe Franco é formado em educação física e possui pós-graduação em fisiologia e treinamentos. Além de possuir vários cursos em suplementação e orientação nutricional. Atua como personal trainer de vários artistas e famosos.

O fisioculturista possui vários títulos em concursos de beleza, entre eles o de Mister Fitness Brasil (2011), e também foi vice-campeão na mesma categoria pela cidade de São Paulo.

Isac Sharlon

EM TEMPO