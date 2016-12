Centenário do Samba será comemorado em Manaus com integrante da Estação Primeira de Mangueira

Neste sábado (17), os 100 anos do Samba será comemorado em Manaus. O evento será realizado na quadra da Mocidade Independente da Aparecida, localizada na rua Ramos Ferreira, Centro, a partir das 21h. A festa vai contar com a presença do integrante da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, Lê Santana e outros artistas locais.

A programação fará um encontro do samba com a bossa nova, contando parte da história de sambas consagrados. Haverá o lançamento do último CD do Lucinho do Samba que irá apresentar parte da obra de artistas como Cartola, Noel Rosa, Roberto Ribeiro e João Nogueira.

Em seguida, o grupo ‘Zé Mário e Todo Mundo’ vai cantar para o público vários sambas de raiz, e, posteriormente, o público prestigiará a banda ‘Vozes da Mocidade’. Dando continuidade à programação, haverá apresentação de Cid, Mario Toledo, Assis Almeida e Papaco.

No segundo tempo de atração, Kokó Rodrigues & Banda acompanham o cantor e compositor Lê Santana que vai fazer uma mistura dos dois ritmos agitando a noite do centenário do samba.

“Tudo de bom do samba será cantando. Eu ficarei encarregado de mesclar o samba e a bossa nova, fazendo uma linda homenagem ao ritmo da cultura brasileira” explicou Santana.

Os ingressos que dão acesso ao evento custam entre R$ 15 e R$ 100. Para mais informações, há dois contatos telefônicos disponíveis: (92) 9 9299-0412 e (92) 9 9318-0434.

Bárbara Costa

Portal EM TEMPO