Cenário embaralhado para as eleições de 2018 no AM

A recente divulgação dos depoimentos em delação de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht e a abertura de inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar políticos citados no processo da Lava Jato, trouxe à tona uma interrogação – que aparentemente ainda é pequena – mas que deve atormentar esses mesmos políticos ao longo do ano: as eleições 2018. O cenário atual mostra uma incógnita e incerteza quanto às potenciais candidaturas e opções aos eleitores, uma vez que os principais e mais influentes políticos do Brasil estão envolvidos no escândalo de corrupção.

Se em nível de Brasil o jogo está embaralhado quanto à disputa presidencial do próximo ano, no Amazonas o cenário não é diferente. Os principais expoentes da política partidária e potenciais candidatos ao governo do Estado e mesmo para o Senado deverão enfrentar inquéritos no STF, a exemplo dos senadores Eduardo Braga (PMDB), Omar Aziz (PSD) e Vanessa Grazziotin (PCdoB), além do deputado federal Alfredo Nascimento (PR), citados nas delações da Odebrecht.

O quarteto tem negado qualquer ensaio de candidatura majoritária ao governo no pleito de 2018, mas nos bastidores da política, nomes como Braga e Omar são dados como certo para a disputa ao Poder Executivo estadual. Vanessa, por sua vez, já declarou anteriormente que deverá disputar a reeleição do mandato, no Senado.

Dependendo de como as investigações na Lava Jato forem conduzidas, isso pode ser tratado negativamente para qualquer candidatura majoritária, conforme alertam especialistas políticos consultados pelo EM TEMPO.

Aliado a isso, o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), declarou há quase duas semanas que não mais irá disputar nenhum cargo político nas próximas eleições. Nos bastidores, o nome do tucano era dado como certo para uma possível candidatura ao Senado Federal e mesmo ao governo.

Diante desse cenário de “vácuo” na política partidária local, políticos novatos, com pouca experiência ou mesmo afastados da vida pública podem ver crescer suas chances na busca de espaço numa eventual disputa eleitoral.

É o que afirma o analista político Afrânio Soares. Segundo ele, isso abre espaço para estreantes ou mesmo quem está no páreo, mas que ainda não exerceu mandato de governador ou senador. “Isso pode acontecer na verdade. Não necessariamente é uma certeza, até porque esses novos vêm com a inexperiência. Mas essa situação está acontecendo no Amazonas e no Brasil inteiro. Isso vai ser um fenômeno sociológico nacional. Esse vácuo vai ser preenchido em diversos lugares do país. Podemos citar o caso de João Doria do PSDB, que não tem passado político mas conseguiu ter controle da maior economia do Brasil, sendo prefeito de São Paulo”.

Afrânio afirma ainda que, independentemente das defesas que os políticos possam apresentar, em tempo hábil ou próximo das eleições, vão adquirir uma mancha irrecuperável. E para não perder o poder, é possível que eles se candidatem para algum cargo proporcional. “Aconteceu com o próprio Alfredo Nascimento, que era senador e concorreu para federal, porque não sentiu que poderia ganhar à época, tendo o Omar como adversário. Há essa possibilidade de ocorrer novamente. Ou apoiar alguém do grupo, para se manter no controle”, analisou.

O sociólogo Carlos Santiago pondera que as figuras políticas que estão sendo investigadas vão continuar atuando como linha de frente ou nos bastidores, por terem controle das finanças partidárias. “Os atuais donos dos partidos são eles, e não querem a mudança. Há um sentimento social de variação nas pessoas de que algo tem que surgir. O grande problema é que esses que estão sendo atingidos, mesmos desgastados, controlam neste país a porta de acesso para que o cidadão seja candidato, que são os partidos políticos”, observou.

Santiago destaca também que quando uma família controla um certo partido, é de interesse que não haja a democratização interna. Então, a tática é trocar alguns candidatos, mas a prática vai ser a mesma. “As novas lideranças que têm surgido no Estado, por exemplo, depois de um certo tempo beijaram as mãos dos caciques e controladores dessas legendas. Eles saíram em candidaturas majoritárias de forma ousada, mas depois acabaram se aliançando com esses caciques e, com desculpa e afirmação de que não conseguiriam disputar com essas grandes figuras”, disse.

Questionado se o cenário de vácuo que se desenha pode favorecer nomes como o do ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), que ficou em segundo lugar na disputa para prefeito de Manaus nas eleições municipais de 2016, ou mesmo do ex-governador, Amazonino Mendes (PDT), Santiago disse que sim. “Esse ambiente é propício para figura de pessoas que tem visibilidade e credibilidade”.

‘Não ser quero ser uma alternativa’

Procurado pelo EM TEMPO, o ex-deputado Marcelo Ramos disse que vai esperar o decorrer das investigações, mas já adiantou que não quer se tornar uma “alternativa para o povo do Amazonas porque as outras se inviabilizaram”.

“Eu quero que chegue o momento o qual vou esperar com muita prudência, para que o povo me enxergue como uma melhor alternativa. Não torço para que as coisas deem errado para ninguém. E prefiro esperar o desenrolar. Até porque hoje estou focado em projetos empresariais, profissionais e acadêmicos. Não estou com o foco na política e nem nas eleições”, afirmou Marcelo.

Também negando qualquer candidatura ou retorno à política partidária, Amazonino Mendes já declarou por várias vezes que está fora de qualquer disputa, mas nas últimas semanas tem participado de atos públicos e mesmo encontros internos com políticos da capital e interior.

Renovação

Para o vice-presidente regional do PDT, o deputado Adjuto Afonso, é preciso uma renovação e que mesmo o nome de Amazonino sendo uma opção, há outras figuras que podem representar essa mudança. “O ex-governador é uma pessoa que tem experiência e que prestou um grande serviço no Estado. Mas precisamos de algo novo e o nome ideal é o do deputado federal Hissa Abrahão, que é uma pessoa que está exercendo um bom mandato”, defendeu o parlamentar.

Hissa já disputou três eleições majoritárias, sendo duas para o Executivo municipal, inclusive chegou a ser eleito vice-prefeito em 2012 na chapa de Arthur Neto, e para governo do Estado, nas eleições de 2010.

Diogo Dias e Valéria Costa

EM TEMPO