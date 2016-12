Cena de sexo de Bruna Marquezine volta a movimentar a internet

Bruna Marquezine voltou a ocupar os Trending Topics do Twitter por suas cenas picantes em “Nada Será Como Antes” (Globo). No capítulo desta semana, a atriz apareceu com os seios de fora em uma sequência de sexo.

Além da nudez, o fim trágico de sua personagem, a cantora Beatriz, chocou o público. Alerta spoiler: ela levou um tiro de Davi (Jesuíta Barbosa), que não suportou a ideia de perdê-la e, por ciúme, a matou.

A atriz retuitou as postagens de duas seguidoras que se mostraram surpresas com o destino da personagem. “Cara essa cena final da Bruna Marquezine e Jesuíta revirou meu estômago. Tô chocada. Pensei que o final dela fosse outro. Ela sofreu tanto”, disse uma delas.

Vida real

Apesar de estar mantendo a discrição sobre ter voltado ou não a namorar Neymar, Bruna Marquezine comentou recentemente antigos relacionamentos.

Em entrevista ao canal de YouTube do apresentador Matheus Mazzafera, a atriz admitiu já ter se arrependido de ter ficado com alguém. Não revelou, no entanto, com que foi o encontro que não deu certo nem quando ocorreu.

Em outro momento curioso do papo, ela afirmou que nunca ficou com ninguém durante um Carnaval.

“Já ficou com dois no mesmo dia?”, perguntou Mazzafera.

“Não”, respondeu a atriz.

“Nem no Carnaval?”, questionou o apresentador.

“Não. Acho que eu nem fiquei com alguém no Carnaval”, completou Marquezine.

Folhapress