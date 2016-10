Cemitérios recebem serviços de limpeza para o Dia de Finados

Os cemitérios urbanos de Manaus já começaram a receber os serviços de limpeza para o Dia de Finados, no próximo dia 2 de novembro. As equipes receberam reforços e seguem o mesmo modelo de ação utilizados nos últimos três anos. Os trabalhos de limpeza se intensificaram nos últimos dias.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), as equipes fazem a capinação e o corte de grama, principalmente, nos seis cemitérios urbanos da cidade. O Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na avenida do Turismo, Zona Oeste, maior espaço público para sepultamentos da cidade, recebe esta semana a limpeza das quadras e capinação, além do plantio de grama da nova quadra. Para essa atividade, aproximadamente 100 trabalhadores atuam no local.

A Semulsp dividiu os trabalhos de limpeza nos cemitérios em programação reforçada para os próximos dias.

“Os cemitérios recebem limpeza o ano todo. Para o Dia de Finados, esses serviços são reforçados para receber bem a população nesse dia tão tradicional para as famílias locais”, comentou o subsecretário de Gestão da Semulsp, Eisenhower Campos.

O Dia de Finados deve reunir uma força-tarefa operacional com participação de diversas secretarias e órgãos municipais para garantir a organização e segurança à visitação dos cemitérios da cidade.

