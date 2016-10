Cemitérios de Manaus recebem mutirão de limpeza e estão prontos para visitações no Dia de Finados

As ações de limpeza nos cemitérios de Manaus, intensificadas nos últimos dias, foram concluídas nesta segunda-feira (31), para receber a população no Dia dos Finados, na próxima quarta-feira (2). A expectativa é que aproximadamente 500 mil pessoas compareçam aos cemitérios.

Ao todo, 200 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) trabalharam nos seis cemitérios públicos urbanos da cidade, com as ações de capinação, limpeza das quadras, varrição e jardinagem. O último a encerrar o mutirão de limpeza foi o cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste, o maior de Manaus.

Segundo o subsecretário de gestão da Semulsp, Eisenhower Campos, para o feriado de finados, a Prefeitura vai atuar de forma integrada com outros órgãos, no intuito de garantir a segurança à população.

“A prefeitura montou um esquema envolvendo vários de seus órgãos, principalmente os de trânsito, transporte e saúde, com bombeiros e policiamento, para garantir a tranquilidade desse dia que reúne muitas pessoas. A recomendação para a população é que tenha paciência e tolerância, já que muitas pessoas estarão nas ruas neste dia”, disse.

O subsecretário da Semulsp acrescentou ainda os cuidados que o público deve tomar quanto à utilização das velas, para que se evite as queimadas urbanas nesse período de calor. “O nosso grande alerta é a questão do tempo, porque está muito seco e são grandes os riscos de incêndios urbanos. Os bombeiros ficarão atentos, mas o que a gente sugere é que se possível as pessoas possam substituir uma vela por orações ou uma rosa. O meio ambiente agradece, principalmente”, destacou Campos.

O feriado é marcado pelas homenagens prestadas por aqueles que perderam entes queridos. O eletricista Emílio Sanches, que perdeu sua esposa há 11 anos, visita o cemitério de Nossa Senhora de Aparecida todos os domingos. “A limpeza é muito importante porque aqui estão nossos parentes como mãe, pai, filho, irmão. E eles merecem um lugar bonito”, destacou.

Ação integrada

As ações de cada órgão foram definidas em reuniões de planejamento. “O Manaustrans vai atuar orientando os condutores referentes às interdições no entorno dos cemitérios; a Subsempab estará fiscalizando os vendedores ambulantes nos locais; com as ações de combate à violência e ao trabalho infantil, a Semmasdh também estará presente; a Semsa por meio do Samu, estará com equipes à postos realizando atendimentos emergenciais; a Guarda Municipal e a Defesa Civil Municipal estarão dando o apoio aos órgãos. Teremos também órgãos estaduais como os Bombeiros e a Polícia Militar atuando nestes locais”, elencou a diretora de operações da Casa Militar Municipal, Georgia Seki.

Neste dia, os seis cemitérios da capital vão estar abertos a partir das 6h e se estendem até às 19h. Os cemitérios de Nossa Senhora Aparecida e São João Batista terão missas de hora em hora. Neste último, acontece também a missa campal às 18h. Os demais cemitérios terão missas uma vez ao dia.

Manaus possui seis cemitérios urbanos: São João Batista, localizado na Avenida Álvaro Maia, Santo Alberto no bairro Colônia Antônio Aleixo, Santa Helena no São Raimundo, Nossa Senhora Aparecida na Avenida do Turismo, São Francisco no Morro da Liberdade e Nossa Senhora da Piedade.

Com informações da assessoria