Cemitérios de Manaus recebem limpeza para Dia das Mães

Os cemitérios públicos de Manaus já estão prontos para receber mais de 50 mil pessoas neste final de semana, por conta do Dia das Mães (14 de maio). A expectativa é da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), que gerencia os espaços. Ao todo, 350 trabalhadores estão finalizando a limpeza nos cemitérios Nossa Senhora Aparecida (Avenida do Turismo, zona Oeste), Nossa Senhora da Piedade (Novo Israel, zona Norte) e Santo Alberto (Colônia Antônio Aleixo (zona Leste).

Desde o último mês de abril, a programação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) nos cemitérios foi intensificada, com maior número de equipes realizando serviços de capinação, varrição, corte, poda e jardinagem das quadras. “A limpeza nesses locais é frequente, mas o Dia das Mães requer mais atenção por parte da prefeitura, principalmente porque essa é considerada a segunda data de maior movimentação popular nos cemitérios, depois do Dia dos Finados”, explicou o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças.

A limpeza pública já passou pelos cemitérios São Francisco (Morro da Liberdade), Santa Helena (São Raimundo) e São João Batista (no Boulevard Álvaro Maia).

Devido a obrigações no trabalho, o mecânico industrial, Jessé Nunes Gondim, 45, antecipou a visita ao túmulo da família no cemitério Nossa Senhora Aparecida. “Eu vou estar de serviço no domingo e aproveitei para vir limpar o túmulo da minha irmã e da minha mãe. Quero voltar aqui semana que vem”, comentou.

Com informações da assessoria