Cemitério de árvores continua a crescer perto da Usina de Balbina

O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) divulgou, nesta sexta-feira (5), dados de um estudo que aponta o crescimento na quantidade de árvores mortas na área que foi alagada durante a construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã.

Localizada em Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus), a obra é uma das mais questionadas por ambientalistas e ainda hoje mostra seus impactos. O que chama a atenção dos pesquisadores é o fato de espécies acostumadas com grandes inundações, podendo ficar até 300 dias em áreas alagadas, estão morrendo.

O estudo mostrou esses impactos concentrando-se nos igapós que ficam até 100 km depois da barragem. O pesquisador do Inpa, Jochen Shöngart, explica que houve uma mudança no habitat natural dos animais, fato que tem levado a morte.

“As espécies dessa área sempre foram acostumadas com inundações durante seis meses do ano, mas, desde que a hidrelétrica foi construída, a área ficou por muito tempo debaixo da água”, relatou.

Com raízes e tronco submersos durante 300 dias do ano, as árvores ficam impedidas de realizar a fotossíntese e, assim, gerar energia. O resultado é a morte em cadeia, como o estudo observou em pontos diferentes ao longo dos 100 km além da barragem.

“Quando a gente coletou as amostras, deu para saber que aquelas árvores distantes morreram gradativamente como as mais próximas da barragem. Isso porque todo o percurso do rio mudou, todo o comportamento natural foi alterado”, detalha Shöngart.

Em geral, a construção de represas hidrelétricas na bacia amazônica impacta direta e indiretamente o habitat, a estrutura e o funcionamento do ecossistema de florestas alagáveis perto da barragem.

O grupo Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas do Inpa (Maua/Inpa) mostra que espécies resistentes, como a eschweilera tenuifolia (Lecythidaceae), da família da castanha-do-pará, estão em risco e podem sumir gradativamente da área onde o estudo foi realizado. Além disso, pode haver consequências que mesmo os pesquisadores ainda não conseguem mensurar.

