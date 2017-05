Celulite: Mitos e verdades sobre o pavor das mulheres

A aparição das temidas celulites no corpo é uma resposta natural do metabolismo frente às agressões físicas e biológicas as quais o organismo é exposto todos os dias. Fatores como genética, retenção de líquido, maus hábitos alimentares, consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, estresse, entre outros estão entre as principais causas das celulites – inflamação crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura nos tecidos, que dificulta a renovação celular e dá a famosa aparência de ‘casca de laranja’ na pele.

Para sanar algumas dúvidas a nutricionista Andrea Hirga separou alguns mitos e verdades sobre o tema:

Refrigerante causa celulite

Verdade. Não por causa do gás, mas sim pela quantidade de açúcar adicionada nesse produto. O excesso de açúcar leva ao aumento de células de gordura no corpo e como consequência, surgem às celulites. E não é só o refrigerante, o mesmo vale para outras bebidas e alimentos calóricos e sem gás.

Roupas apertadas causam a celulite

Mito. O uso diário de roupas apertadas não provoca a celulite, porém comprime os vasos, principalmente os das coxas e dos glúteos prejudicando a circulação na região, podendo piorar um quadro já existente ou causar varizes.

Uma alimentação saudável ameniza a celulite

Verdade. A principal indicação de tratamento é a dieta balanceada associada à prática de atividades físicas e também o consumo de 2 litros de água por dia. “Para acelerar o efeito, é importante consumir produtos à base de colágeno, como o Celluctiv da Sanavita, por exemplo, que fornece a quantidade de colágeno que os estudos recomendam e que ajudam a melhorar a tonicidade e firmeza da pele, e também ingredientes com antioxidantes, que ajudam na desinflamação da célula de gordura”.

Celulite tem a ver com estrias

Mito. A Celulite não tem nenhuma ligação direta com as estrias. A causa da celulite é a inflamação do tecido adiposo. Já da estria é a falta ou pouca elasticidade da pele.

A Celulite aparece independe da cor da pele e do sexo

Verdade. A celulite afeta de 85% a 98% das mulheres de todas as etnias, embora as brancas sejam ligeiramente mais afetadas.Esse número é bem maior se comparado aos homens, mas pode ocorrer quando eles têm algum desequilíbrio hormonal.

Prevenção da celulite

A Nutricionista Andrea Hirga indica uma dieta rica em alimentos considerados anti-inflamatórios, que contribuem para diminuir as celulites.“É aconselhável aumentar o consumo de alimentos que ativem a microcirculação no organismo, como os folhosos verdes escuros, gengibre, castanhas, peixes, sementes (girassol, gergelim, chia, linhaça, abóbora), frutas cítricas (abacaxi, limão, goiaba, acerola, kiwi), frutas vermelhas (amora, framboesa, blueberry, cramberry, gojiberry, romã), arroz integral, cereais integrais, ômega três (cápsulas de óleo de peixe), chás e colágeno”, explica.

Com informações da assessoria