Celulares e estoques são apreendidos durante revista no CDPM

Vários objetos proibidos foram encontrados no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na manhã desta quinta-feira (30), durante um procedimento de revista. A unidade prisional está localizada no km 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

Na ação foram apreendidos cinco celulares e 28 estoques. A revista contou com o efetivo de 185 pessoas, entre servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), agentes da empresa Umanizzare e policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, explica que o objetivo principal dos procedimentos é atacar a origem do problema: a entrada de materiais proibidos.

“Estamos realizando as revistas com mais frequência para inibir a presença de todo e qualquer objeto que interfira na ordem e disciplina dentro dos estabelecimentos prisionais. A cada etapa o número de apreensões vem diminuindo, mostrando que as operações estão dando resultado”, disse o secretário.

Com a ação desta quinta-feira (30), as unidades prisionais registraram 20 procedimentos de revista neste ano. No CDPM, esta foi a quarta realizada em 2017.

