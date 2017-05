Celulares, armas caseiras e drogas são encontradas em presídio onde ocorreu massacre no AM

Após revista realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM)na manhã desta sexta-feira (19), no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj),foram apreendidos sete celulares, seis estoques, 36 trouxinhas de substâncias entorpecentes e uma porção grande de maconha.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o objetivo das revistas continua sendo reduzir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais. “As revistas irão continuar sendo rotineiras. Nossa missão é coibir e reduzir a entrada e circulação de objetos proibidos dentro das unidades prisionais, e verificando se a unidade apresenta alguma escavação de túneis ou indícios de fuga”, afirmou o secretário.

O procedimento de revista no Compaj Semiaberto contou com um efetivo de 98 pessoas entre policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e servidores da Seap.

Com informações da assessoria