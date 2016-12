Ceia mais em conta com itens do Feirão da Sepror

Nesta semana, os produtores do Feirão da Sepror estão com produtos e ofertas especiais focados no período natalino. A proposta é oferecer opções de itens regionais para a ceia de Natal e promover uma economia para o consumidor. Bacalhau de pirarucu, ovos, banana pacovã, polpa de frutas, castanhas, pupunha e açaí são algumas das mercadorias disponíveis no feirão e que podem compor uma ceia mais regional.

A feira funciona semanalmente, a partir de quarta-feira, das 7h às 21h. No domingo, o atendimento vai até o meio-dia. O Feirão da Sepror está localizado no Parque de Exposição Agropecuário Eurípedes Ferreira Lins – antiga Expoagro -, na Avenida Torquato Tapajós, ao lado do hospital Delphina Abdel Aziz, na Zona Norte.

De acordo com o coordenador do espaço, Antonivaldo Silva, o objetivo é fazer com que o consumidor economize neste período de fim de ano, substituindo os produtos natalinos de supermercados e varejos por produtos regionais, vindos direto do produtor. “O consumidor pode substituir o peru, o pernil ou o chester pelo nosso bacalhau de pirarucu ou por um tradicional tambaqui que são bem mais baratos. Além de economizar, vai incentivar a produção local e gerar renda para os produtores do campo”, destacou.

Ofertas

O quilo do pirarucu fresco no Feirão da Sepror será comercializado neste período a R$14, e o lombo a R$18. Já a ventrecha do pirarucu seco sai a R$ 17, e o lombo a R$23.

Outras espécies também serão ofertadas, como o tambaqui que pode ser comprado por R$ 9, o quilo, e o filé de tucunaré e dourado a R$ 10, o quilo.

Além dos pescados, o consumidor também pode economizar com frutas, verduras e ovos. Seis unidades de abacaxi serão comercializadas a R$ 10; a palma da banana-maçã custará R$ 1; a unidade do mamão saíra a R$ 1,50; o quilo do maracujá a R$ 3; o limão a R$ 3, o quilo; os ovos de codorna (30 unidades) por R$ 5; ovos brancos e vermelhos a R$ 15 a cartela. O queijo coalho a R$ 16, o quilo.

Para a sobremesa natalina a pedida é apostar em frutas regionais. No Feirão você pode encontrar polpas diversas. A polpa do cupuaçu será comercializada a R$ 11, o quilo; de maracujá e de goiaba a R$ 6, o quilo; e a saca de laranja com cem unidades por R$ 30. O tradicional açaí que pode ser usado para a receita de um mousse ou doce será vendido a R$ 7, o litro, e uma oferta especial de três litros por R$ 20.

Espaço

O Feirão da Sepror é um espaço público, cedido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), organizado pela Associação dos Produtores Rurais do Feirão, Vida Verde de Manaus (Asprofe).

Os produtos do feirão são oriundos da agricultura familiar do município de Manaus e entorno como Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes e Manaquiri.

São mais de 500 médios produtores e agricultores familiares da Asprofe que atuam no espaço.