CDL Manaus lança campanha para ‘limpar nome’ de clientes inadimplentes neste sábado

A partir do próximo dia 1° de outubro, aproximadamente, 50 mil consumidores terão a oportunidade de retomar o crédito na praça, na capital amazonense, com a 10° edição da campanha “Limpe Seu Crédito, Faça Seu Nome Brilhar”, que será realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus).

Segundo o presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, a campanha é favorável para os lojistas, uma vez que existe a possibilidade de negociação. “Essa é uma oportunidade que o consumidor espera para resgatar o crédito e quitar as dívidas”, disse.

Mesmo com a crise econômica, Assayag se mostrou otimista em relação à edição do ano passado. “A expectativa é que pelo menos 1,1 mil empresas participem da campanha, para ajudar pelo menos 50 mil consumidores a saírem da inadimplência”, destacou o empresário.

No ano passado, aproximadamente, 1 mil estabelecimentos participaram do mutirão para limpeza de crédito, e 47 mil pessoas conseguiram resgatar o crédito e sair da inadimplência.

O consumidor pode negociar as dívidas procurando a empresa credora ou entrando em contato com a CDL-Manaus, caso não saiba qual estabelecimento está devendo.

Tradicionalmente, a campanha é realizada no segundo semestre do ano, pois acredita-se que o trabalhador que recebe o 13° salário nessa época tenha uma condição favorável para negociar as dívidas. Os documentos necessários para participar RG, CPF e comprovante de residência.

Meta

Referência para o Estado do Amazonas, a campanha pretende reduzir o índice de inadimplência no comércio lojista no Estado, o que possibilita um melhor resultado para o comércio e aumenta a sustentabilidade do mercado em meio à crise política e econômica que assola o país.

A campanha ressalta a importância de os consumidores procurarem diretamente as lojas credoras que estejam participando do feirão, porém Assayag ressalta que a CDL-Manaus permite o acesso a serviços de orientação para negociação e quitação de débitos. O presidente destacou que o objetivo da entidade é atuar na defesa de seus associados e consumidores.

Por Naritha Migueis do jornal AGORA