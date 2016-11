CDL Jovem realiza feira de estágios na Ufam; evento acontece na próxima segunda-feira

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem Manaus) e o Clube Ajuricaba e os Estudantes Pela Liberdade (EPL) vão realizar na próxima segunda-feira (14), o evento ‘Hora do Salto’, que fará parte da Semana Global do Empreendedorismo, realizada em todo o mundo. A ação ocorrerá no Centro de Convivência do Setor Norte da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Durante o dia, a ação consiste na exposição das empresas através de stands que serão montados e dispostos no local, no período de 9h às 18h. O ‘Hora do Salto’ objetiva inserir os estudantes dos mais variados graus de ensino no mercado de trabalho. As empresas realizarão exposições de produtos, contratação para programas de estágio, trainee e atividades que visam promover o empreendedorismo nos participantes.

No início da noite, às 18h, dará início as atividades de palestras, que serão proferidas por grandes nomes do empresariado local, no auditório Eulálio Chaves, no setor sul da Ufam. Dentre os palestrantes vão estar: Davis Benzecry, Marx Gabriel, Rodrigo Silva, Bernard Teixeira e Samuel Queiroz, que falarão sobre as dificuldades que enfrentaram no início de suas carreiras e como superaram, em formato de case de sucesso.

De acordo com o vice coordenador da CDL Jovem Manaus, Luiz Eduardo Leal, o público alvo da ação são os estudantes finalistas dos diversos cursos de graduação da capital.

“Muitos estudantes quando chegam próximo do último ano da faculdade, começam a se questionar em que área seguir. É nesse momento que queremos entrar na vida do estudante. Essa é a nossa persona, a classe universitária é o público que nós queremos atingir”, citou.

“Palestras e cases de sucesso, são as ferramentas que utilizaremos para inserir os jovens no mercado de trabalho, pois fogem da rotina, e estimula o empreendedorismo neles”, comentou Leal.

O projeto tem a proposta semelhante ao ‘Day 1’ realizado pela Endeavor no Brasil, com o formato de uma feira de estágios que possibilitará as empresas parceiras promover o fortalecimento de suas marcas e divulgar seus programas de estágio e trainee, e assim, recrutar jovens qualificados para exercerem as funções oferecidas durante o evento.

O presidente do Clube Ajuricaba, Victor Gonzales, falou que o objetivo da ação é aproximar os estudantes do mercado de trabalho. “Em conjunto com amigos e alunos da Ufam, verificamos que dentro da Universidade existe uma dificuldade muito grande em ter essa conexão entre a empresa e o aluno. O Hora do Salto vem ao encontro dessa necessidade das empresas se apresentarem para os futuros profissionais, assim como, dar oportunidades aos jovens”, explicou.

Ainda de acordo com Gonzales, a ideia do evento surgiu de um grupo de amigos e foi se desenvolvendo no decorrer das reuniões realizadas mensalmente pela CDL Jovem Manaus. “A idealização do projeto foi desenvolvida junto a CDL Jovem, a partir de uma conversa. Desde então, fomos desenvolvendo durante os encontros na CDL Manaus. Ela partiu de um conjunto”, ponderou.

O Coordenador do EPL, João Lucas, falou sobre as facilidades de participação de empresas e estudantes. “Das empresas é cobrando um valor irrisório comparado a divulgação e visibilidade que elas terão. Os alunos, devem se inscrever por meio do site www.eventick.com.br/horadosalto e garantir sua vaga”, convidou.

Dentre as empresas participantes estão: Ambev, Fogás, Magistral, Sapato do Chef, Wizard, Primazia, DDTotal, Nossa Confraria, Whirlpool, Meu, Salcomp, Queiroz descartáveis, entre outras.

As empresas que queiram participar do evento, deverão entrar em contato pelos telefones: (92) 98184-7571/ 98270-6240/ 99368-3496 e adquirir mais informações.

