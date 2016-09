CDL Jovem lança ferramenta que vai facilitar vendas no varejo

Um site que permite aos micro e pequenos empresários impulsionar os negócios, desde a abertura da empresa até a consolidação e fidelização da marca será lançado em setembro na 55º Convenção Nacional do Comércio Lojista, que este ano, será realizada em Praia do Forte, na Bahia. Denominada ‘Inova Varejo’, no Amazonas o projeto é coordenado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem Manaus).

A convite da CDL Jovem, o ‘Imagina Coletivo’, empresa responsável pelo projeto ‘Imagina na Copa’ – criou e testou mais de 300 ferramentas inovadoras que impulsionam o comércio em todo o país. Destas, foram selecionadas mais de 50 aplicativos que permitem o desenvolvimento dos micro e pequenos empresários.

Durante a concepção, os aplicativos mais impactantes para o varejo foram selecionados para fazer parte do projeto de criação do Inova Varejo. A seleção foi baseada em três principais pilares: fácil usabilidade, baixo custo e escalável em diferentes cenários.

Segundo o vice coordenador da CDL Jovem Manaus, Luiz Eduardo Leal, o Inova Varejo é uma plataforma sob inovação no mercado do varejo, que veio para promover e disseminar informações sobre tecnologias que podem fortalecer e facilitar o crescimento do negócio. “Pesquisamos, testamos e avaliamos centenas de ferramentas considerando o baixo custo, a facilidade de uso, e a capacidade de se adaptar nos diferentes cenários e escalas”, comentou.

Ainda de acordo com Leal, o projeto foi baseado no questionamento: o que é inovação para as empresas? Para os microempreendedores individuais que queiram fazer divulgação no negócio, Leal afirma que é simples, de fácil acesso e até custo zero. “Em reunião na CDL Jovem Nacional, nós vimos que tem muitas plataformas de graça disponíveis no mercado, e atende todos os negócios, independentemente de ser um escritório jurídico ou uma empresa de reciclagem”, explicou.

O site disponibiliza ferramentas nas áreas de gestão organizacional, prospecção e relacionamento com o cliente, sistema de vendas, gestão de preços, dentre outros. Para ter acesso aos aplicativos acesse www.inovavarejo.com.br.

Com informações da assessoria