CD gratuito na edição deste domingo do EM TEMPO

A edição deste domingo (4) do jornal Amazonas EM TEMPO vai dar de brinde aos leitores uma coletânea especial para os fãs de Aviões do Forró, Henrique & Juliano e da DJ Larissa Lahw, que se apresentam em Manaus no próximo dia 10 de junho, na Black Party, na Arena da Amazônia, num evento produzido pela Fábrica de Eventos.

De acordo com a gerente de marketing do EM TEMPO, Íris Costa, a iniciativa tem por objetivo proporcionar um conteúdo diversificado e voltado ao entretenimento daqueles que adquirirem a edição especial.

“A ideia é criar um conteúdo que traga diversão ao leitor e gerar satisfação ao público que nos acompanha e gosta das atrações do festival. Essa é uma ação que irá movimentar todos os veículos do grupo Raman Neves de Comunicação”, explica Costa.

“É um presente aos leitores”, destaca Bete Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos.

O leitor pagará o valor tradicional da edição dominical, apenas R$ 2, e ganha o CD de forma gratuita. “Vidinha de Balada”, “De Mãos Atadas”, “A Mala É Falsa” e “Vai Dar PT” são algumas músicas do álbum.

O Show Black Party será transmitido, ao vivo, pela rádio Nativa FM, no próximo dia 10.

