CD do Villa Mix vai ser distribuído com Jornal EM TEMPO

A edição desse domingo (12) do Amazonas EM TEMPO contará com material especial para os fãs de música sertaneja. Por meio de uma parceria com a Fábrica de Eventos, os leitores dominicais ganharão um CD gratuito com uma seleção de faixas dos artistas que se apresentarão na quarta edição do Villa Mix, a ser realizada no dia 18 de março, na Arena da Amazônia.

De acordo com a gerente de Marketing do jornal, Íris Costa, a iniciativa tem por objetivo proporcionar um conteúdo diversificado e voltado ao entretenimento daqueles que adquirirem a edição especial. “A ideia é criar um conteúdo que traga diversão ao leitor e gerar satisfação ao público que nos acompanha e gosta das atrações do festival. Essa é uma ação que irá movimentar todos os veículos do Grupo Raman Neves de Comunicação”, explica.

A coletânea contará com os sucessos e lançamentos das duplas sertanejas Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan e Simone & Simaria, dos cantores Luan Santana e Jonas Esticado, além do DJ Alok. O leitor pagará o valor tradicional da edição, apenas R$ 2, sem

custos adicionais.

O gerente de Circulação do Amazonas EM TEMPO, Denis Flores, informou que o material estará disponível em todos os mil pontos de venda espalhados por Manaus e municípios da região metropolitana (Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Tefé, Presidente Figueiredo, Cacau-Pirêra e Novo Airão). “É mais uma forma de agregar ao jornal de domingo, com um material destinado às pessoas que apreciam esse tipo de

entretenimento”, afirma.

A empresária Bete Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos, ressalta que a parceria com o jornal vai fornecer aos leitores uma compilação com o melhor do trabalho dos artistas. “Esse material exclusivo produzido pela Fábrica vai deixar satisfeitos os fãs desses cantores, que devem estar ansiosos pelo dia do evento, e os apreciadores da música sertaneja em

geral”, destaca.

Atrações

Eleito o número 1 do país pela revista especializada “House Mag”, o DJ Alok é uma das novidades do evento deste ano. Recentemente, ele entrou para a parada mundial de singles do aplicativo de música Spotify, com o hit “Hear Me Now”, parceria com Bruno Martini e Zeeba, se tornando o primeiro artista da música eletrônica a conseguir o feito. O vídeo da canção já acumula mais de 54 milhões de visualizações no YouTube.

Quem também faz a primeira apresentação em Manaus no Villa Mix é o cantor de forró Jonas Esticado. Natural de Juazeiro do Norte, ele é um novo talento que ganhou notoriedade no ano passado, possui uma agenda de shows lotada e já foi comparado a Wesley Safadão.

Outros destaques são o retorno da dupla Simone & Simaria, que emplacaram uma colaboração com a cantora pop Anitta, a música “Loka”, e do cantor Luan Santana, que vem divulgar o álbum “1977”, lançado em 2016. A dupla Jorge e Mateus, presente desde a primeira edição do festival na cidade, em 2013, é a apresentação mais aguardada pelo público, segundo a organização do evento.

Artistas consagrados no sertanejo nacional, Bruno e Marrone, também irão comparecer ao Villa Mix para tocar seus grandes sucessos. Mateus e Kauan, dupla em ascensão desde 2010, também retorna a Manaus em sua segunda participação

no evento.

Espaços e ingressos

Os ingressos para o Villa Mix Manaus 2017 continuam à venda no site TicMix.com. A área do festival está dividida em três setores: fronte stage, camarote Brahma Extra VIP, pista. O site oficial do evento informa que a abertura dos portões da arena vai ocorrer às 18h30. O camarote especial vai contar com bebida e comida liberadas até as 4h da manhã. Front stage terá acesso à frente do palco e open bar. A censura para a área de pista é 16 anos. Os preços variam de

R$ 77 a R$ 1.150.

