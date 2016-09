CBTri abre inscrições para campeonato brasileiro de Aquathlon; evento será realizado em Manaus

Manaus vai sediar a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Aquathlon. O evento, que é é uma realização da Federação de Triathlon do Amazonas (Fetriam) com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), será realizado no dia 5 de novembro, na Ponta Negra, Zona Oeste da cidade. As inscrições seguem até o dia 26 de outubro, no site da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri).

O valor é único para todas as categorias e, quem desejar fazer parte da competição, deve investir R$ 130 na taxa de inscrição. A etapa vai distribuir mais de R$ 5 mil na premiação.

A capital irá receber atletas de 27 estados e, de acordo com o presidente da Fetriam, Antonio Neto, a competição contará pontos para o ranking nacional deste ano e servirá de seletiva para o mundial da modalidade de 2017.

“Esta prova vale vaga para o campeonato mundial do ano que vem, que acontece no Canadá. Nossa expectativa quanto ao brasileiro é reunir o máximo de atletas possíveis do Amazonas, principalmente na categoria infantil que vai de 6 a 14 anos, e que possamos estar bem representados, uma vez que vários atletas de fora estarão aqui e o evento promete ser bastante competitivo”, destacou Neto.

Natação e Corrida terão percursos diferentes pelo evento nacional, de acordo com cada categoria, sendo: 6 a 7 anos (50m de natação e 500m de corrida), 8 a 9 anos (100m de natação e 1km de corrida), 10 a 11 anos (200m de natação e 2km de corrida), 12 a 13 anos (400m de natação e 3km de corrida) 14 anos, Elite, Sub 23 e Junior (1000m de natação e 5km de corrida).

Com informações da assessoria