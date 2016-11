CBJ anuncia retorno de seletiva para judocas locais

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou no início desta semana que a partir de 2017 haverá mudanças nos critérios da convocação de judocas para seleção brasileira. O primeiro requisito para os atletas chegarem ao selecionado será a obrigatoriedade na participação de pelo menos uma competição oficial da CBJ, que soma pontos para o ranking nacional.

Após presença na reunião da CBJ, juntamente aos demais presidentes de federações de judô do Brasil, ocorrida no último dia 19, em Salvador (BA), o presidente da Federação de Judô do Amazonas (Fejama), Aldemir Duarte do Nascimento destacou um ‘degrau a mais’ para os atletas locais da categoria sênior, que após cinco anos voltarão a participar de uma seletiva regional, onde brigarão por vaga no brasileiro etapa nacional. O representante da entidade afirmou que ainda é cedo para citar outras consequências após mudanças em critérios para convocação por parte da CBJ.

“Sabemos que em 2017 haverá uma seletiva regional para classificar nossos judocas amazonenses na categoria sênior pelo masculino e feminino. Será o Campeonato Brasileiro Regional, que envolverá atletas do Amazonas, Roraima, Pará, Piauí e Maranhão. Antes nossos atletas eram isentos desta etapa, devido acordo das federações do Amazonas e Roraima com a CBJ, com concordância de outras federações. No documento do acordo, o Amazonas e Roraima eram relacionados como estados isolados dos demais. Para facilitar a logística nossos judocas tinham acesso direto a etapa nacional. Mas algumas federações ‘chiaram’. Após cinco anos com o antigo formato, em 2017 voltará a haver esse degrau”, explicou o presidente da Fejama.

Os pontos dentro das competições estaduais no Amazonas eram levados em conta nos últimos anos como forma classificatória. “Em janeiro realizaremos a Copa Fejama para classificar nossos judocas para seletiva regional”, concluiu Aldemir.

Nascimento deixou claro que em breve discriminará o caderno de encargos para 2017. “Somente dentro do prazo de 20 dias que poderemos questionar o reflexo das mudanças anunciadas pela CBJ. Foram passadas poucas coisas concretizadas para nossa federação. No próximo ano haverá muitas mudanças. Estamos esperando o caderno de encargos do novo projeto desenvolvido pela CBJ. A entidade nos repassará e informaremos sobre os novos detalhes”, disse o presidente, que está no cargo há seis anos.

Seletiva de base

Os judocas amazonenses da categoria sênior Marcelo Fonseca e Felipe Filho (sub-18), Francisco Perseu, João Moura e Rickson Pimentel (sub-21) viajaram ontem (23), para Salvador, onde disputarão até o dia 27 uma seletiva, que premia os vencedores com benefícios de passagens e pontos para o ranking nacional. “O judô tem crescido muito na região. Esses atletas estão com ritmo e pegada, pois eles vêm de disputa dos jogos escolares e universitários”, concluiu o presidente da Fejama.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO