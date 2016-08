CBF promove evento social em Manaus com presença do pentacampeão mundial Edmílson

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organiza em Manaus, evento social para atender 300 crianças de três projetos sociais da capital. A programação será iniciada no sábado (3) e será concluída na terça-feira (6). O secretário estadual de esportes, Fabrício Lima confirmou a presença do ex zagueiro-volante da seleção brasileira, Edmílson, que foi pentacampeão do mundo na Copa de 2002, sediada no Japão e Coréia do Sul.

“O CBF social é um projeto que a entidade vem desenvolvendo e que atende crianças carentes, de projetos sociais espalhados pelo Brasil. Aqui em Manaus não será diferente. Cerca de 300 crianças foram escolhidas para eventualidade, que também será aberta ao público. Teremos a presença do Edmílson e todo o material utilizado nesse evento será doado a essas instituições”, explicou Fabrício Lima.

Em visto a passagem do time canarinho por Manaus na próxima semana, para embate diante o Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, é aguardada no evento a presença de algum jogador que integra a seleção brasileira. Além de Edmílson, o titular da Sejel tentará viabilizar participação especial de outro atual grande nome do futebol. Para ele irá depender do aval da comissão técnica atualmente dirigida pelo técnico Tite.

“O Edmilson já está com presença garantida. Agora aguardamos pra ver se vem alguém da Seleção. Será um evento para o público geral. Então, quem não terá condições de ir ao treino ou ao jogo do Brasil, poderá participar conosco”, finalizou.

Edmílson

Revelado pelo XV de Jaú/SP em 1991, o pentacampeão mundial Edmílson destacou-se na equipe do interior paulista e foi vendido ao São Paulo em 1994. Após explosão pelo time do Morumbi, encontrou o auge no futebol europeu, quando vestiu as cores do Lyon/FRA e Barcelona/ESP respectivamente. Pelo Palmeiras retornou ao Brasil em 2009, voltou a Espanha e vestiu a camisa do Zaragoza em 2010. Em 2011 encerrou a carreira pelo Ceará.

Programação

Em Manaus, o projeto será coordenado pelo treinador de futebol feminino do Manaus FC, Olavo Dantas. Informações sobre o evento e inscrições podem ser apuradas pelo telefone: (92) 99441-0538.

