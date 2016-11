CBF pode acabar com a venda de mandos de campo em 2017 que prejudica Arena da Amazônia

A Arena da Amazônia Vivaldo Lima pode ter um problemão para o ano que vem. Isso porque, segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, publicou em seu blog no site de notícias UOL, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda fazer uma proposta aos clubes que disputarão o campeonato nacional em 2017 para acabar com a venda dos mandos de campo. De acordo com o jornalista, a ideia será apresentada aos dirigentes no Conselho Técnico anterior à definição de regras do próximo Brasileirão.

A sugestão deve fazer com que as equipes sejam obrigadas a sugerir dois palcos – um principal e outro alternativo – para atuarem durante a competição quando forem mandantes. No Rio, o Vasco, por exemplo, poderá escolher São Januário como casa e o Maracanã como segundo campo. Em São Paulo, o Corinthians poderá definir a arena e o Pacaembu como opção caso não possa atuar no seu estádio.

Nesse caso, alguns estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014, como as arenas da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus (AM), e Pantanal, em Cuiabá (MT), além do estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF), podem se tornar o que todos temiam que acontecesse após o Mundial: verdadeiros elefantes brancos.

Ciente de que a proposta pode ganhar força na CBF, o secretário de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) do Amazonas, Fabrício Lima, mantém o otimismo e garante que a pasta seguirá buscando alternativas para atrair jogos de Série A e até mesmo da B para a arena. De acordo com ele, a ideia é tentar convencer equipes com maior afinidade com o torcedor local a atuarem em solo baré.

“O Vasco, por exemplo, não necessariamente poderá optar pelo Maracanã, uma vez que vários jogos já assinalaram que não conseguem reunir um público financeiramente atrativo ao clube, ao contrário de Manaus, onde a torcida comparece, faz festa e recebe com carinho o elenco. A estratégia da Sejel para esses clubes será exatamente o retorno financeiro do jogo, a participação do público e a receptividade. Temos essas três vertentes fortes e que jogam ao nosso favor e vamos procurar os presidentes dos clubes”, revela Lima.

Entre os clubes, porém, a entidade máxima do futebol deve enfrentar resistência para implantar a regra de limitação de mando de campo. Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o América-MG, último colocado na tabela de classificação na ocasião, optou por vender seu jogo contra o líder do certame, Palmeiras, para o estádio do Café, em Londrina (PR), por R$ 700 mil, valor próximo do que recebeu na somatória de todos os seus jogos em casa durante toda a competição até a ocasião.

Pesou o lado financeiro na decisão, já que o natural seria o time mineiro atuar no Independência, sua casa. Como a equipe andava mal das pernas e praticamente rebaixada, a diretoria do Coelho optou por abrir mão da parte esportiva, de atuar frente a sua torcida, para ter um lucro maior, mesmo que isso significasse encarar o líder do campeonato num estádio onde teria toda torcida contra, já que Londrina é um reduto alviverde.

Na ocasião, o Flamengo, vice-líder do campeonato, chiou, reclamou de um possível desequilíbrio técnico que o episódio trouxera para a disputa. O que de fato aconteceu. Se as chances do América-MG bater o Palmeiras no Independência já eram pequenas, praticamente deixaram de existir em Londrina e o time paulista venceu por 2 a 0.

Alguns dias depois do ocorrido, a CBF anunciou a proibição de venda de mandos de campo nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro.

Planejamento

Sem tempo a perder e focado em garantir um ano de 2017 mais movimentado na arena, já que nesta temporada o estádio não recebeu um jogo sequer de Série A, Lima afirma estar em contato direto com a CBF e com os presidentes de algumas equipes importantes do futebol brasileiro, que são alvos da secretaria para que na próxima temporada atuem no principal palco esportivo do futebol baré.

“Estamos conversando frequentemente com a CBF e temos times pontuais que possivelmente jogarão na Arena da Amazônia, como Vasco, Flamengo, Fluminense, Vila Nova, Londrina, Botafogo e São Paulo. Tudo depende dos mandantes, e a conversa deve acelerar nos próximos meses, tanto para as séries A e B do Brasileiro, ligas, torneios e competições internacionais”, esclarece o titular da Sejel.

De acordo com o gestor, uma das dificuldades encontradas neste ano para atrair jogos da elite do futebol nacional para Manaus foi o período olímpico. Como uma das sedes do futebol, a arena teve de ficar um bom período fechada a serviço do Comitê responsável pela organização do evento. Além dele, o estádio também recebeu jogos do Campeonato Carioca – Vasco x Fluminense e Vasco x Flamengo – e uma partida da Série B – Vasco x Londrina.

“A principal dificuldade encontrada foram dos times deixarem suas casas e a pressão do sócio torcedor, uma vez que é necessário uma campanha prévia para recebê-los, algo que agora já conseguimos planejar e trabalhar para que em 2017 possa ser diferente. Isso porque ano passado tínhamos datas limitadas de jogos na arena devido à Olimpíada. Isso também envolvia períodos de tratamento do gramado, que não pode ser comprometido”, declara Lima.

A Arena da Amazônia Vivaldo Lima encerra suas atividades neste ano com o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que reunirá as seleções brasileira, italiana, russa e costarriquenha e será disputado entre os dias 7 e 18 de dezembro.

André Tobias

Jornal EM TEMPO