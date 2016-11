CBF não vai tomar decisão imediata sobre manter Chapecoense na Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai tomar qualquer decisão imediata sobre o pedido de alguns clubes para a permanência da Chapecoense na Série A pelo período de três anos.

O secretário-geral da entidade, Walter Feldman, disse, antes de embarcar no avião da CBF que seguiu para Chapecó, em Santa Catarina, que a prioridade, neste momento, é apoiar as famílias das vítimas do acidente da aeronave que levava a equipe da Chapecoense para a Colômbia, junto com diretores do clube e jornalistas.

Feldman também não confirmou um pedido que a CBF teria feito para a Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) para que o título da Copa Sul-Americana fosse dividido entre a Chapecoense o Atlético Nacional de Medellin, finalistas da competição.

“Neste momento estamos absolutamente constatando o fato e direcionados para acompanhamento das famílias. Só nos coube adiar os eventos e não discutir neste instante a questão dos jogos”, informou Feldman após anunciar que a CBF decidiu adiar a última rodada do campeonato brasileiro e as finais da Copa do Brasil e da Copa do Brasil Sub-20.

Conforme a assessoria da CBF, para resolver a permanência da Chape na primeira divisão do futebol brasileiro seria necessário a concordância de todos os clubes da divisão e este tipo de decisão costuma ocorrer em reuniões na entidade. A programação da CBF não prevê qualquer encontro ainda para este ano.

Em nota assinada por presidentes de vários clubes, os dirigentes manifestaram pesar pelas mortes no acidente na Colômbia e se solidarizam com a Chapecoense, aos torcedores, famílias e amigos dos atletas, comissão técnica e representantes da direção da agremiação.

Empréstimo gratuito

Os clubes afirmam que apesar de saberem de “prejuízos irreparáveis” provocados pelo terrível acontecimento, “entendem que o momento é de união, apoio e auxílio à Chapecoense”. Por isso, propuseram o empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017; e fizeram o pedido à CBF de que a Chapecoense não fique sujeita ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas três temporadas.

“Caso a Chapecoense termine o campeonato entre os quatro últimos, o 16º colocado seria rebaixado. Trata-se de gesto mínimo de solidariedade que se encontra ao nosso alcance neste momento, mas dotado do mais sincero objetivo de reconstrução desta instituição e de parte do futebol brasileiro que fora perdida hoje”, completa a nota dos clubes.

Na sede a CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, desde as primeiras horas a manhã de hoje (29) as bandeiras, na entrada da entidade, estão a meio mastro em sinal de luto.

Cristina Indio do Brasil

Agência Brasil