CBF fecha transmissão com TV Cultura e terá Prieto na narração de amistosos

A CBF e a TV Cultura entraram em acordo para a transmissão dos dois amistosos da seleção brasileira em Melbourne, contra Argentina (dia 9) e Austrália (dia 13). O anúncio oficial foi feito pela emissora estatal paulista, nesta sexta-feira (2).Sem a Rede Globo, com a qual não entrou em acordo financeiro para a exibição das partidas, a entidade se estruturou para mostrar os jogos em seu canal na internet, a CBF TV, e comprou horário na grade de programação da TV Brasil.

O narrador Nivaldo Prieto e o ex-jogador Denílson foram contratados para trabalhar nas transmissões dos amistosos deste mês pela CBF TV. Eles vão atuar com Pelé, a principal atração da estreia do projeto de comunicação da entidade, que prevê a produção e a exibição dos jogos da seleção nacional. Prieto é narrador na Fox Sports. Já Denílson, campeão mundial com o Brasil em 2002, é comentarista na Bandeirantes.

A CBF tentou contratar Maradona para comentar a primeira partida, mas não houve acerto. O argentino alegou compromissos com o seu time nos Emirados Árabes Unidos.A entidade não revela os valores pagos a Prieto e Denílson. Já Pelé ganhará R$ 400 mil pelos dois jogos.

O clássico contra a Argentina marcará a mudança nas transmissões das partidas da seleção. A partir de agora, a CBF vai comprar horário em canais para exibir com equipe própria os jogos da seleção.

Até o ano passado, a Globo transmitia com exclusividades todos os amistosos do time nacional. Para viabilizar o projeto, a confederação comprou horário na TV Brasil. A entidade pretendia anunciar outro canal aberto, mas não chegou a um acordo com Band e Record. Executivos da CBF negociam com canais fechados e com o Facebook.

A base da transmissão será o estúdio da CBF, que funciona na sede da entidade, no Rio. Lá, Pelé, Prieto e Denílson vão trabalhar. A iniciativa segue um modelo existente no exterior. Clubes e ligas já começam a produzir seus próprios eventos. Os dirigentes acreditam que vão arrecadar mais ao vender os seus produtos diretamente aos anunciantes nas mais diferentes plataformas.

O jogo

Nesta segunda (5), Tite começará a treinar os jogadores para o clássico na Austrália. A partida marcará a estreia de Jorge Sampaoli como treinador adversário. Ele substitui Edgardo Bauza, demitido após a série de tropeços da Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Os argentinos estão em quinto lugar, com 22 pontos. Apenas os quatro primeiros se classificam diretamente para o torneio. O quinto colocado disputa a repescagem. Primeiro a garantir em campo a vaga para o Mundial da Rússia, o Brasil lidera com 33 pontos.

Folhapress