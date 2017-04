CBF define confrontos e ordem dos mandos das oitavas da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira (20) o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Além dos confrontos, a entidade também definiu a ordem dos mandos de campo nos jogos de ida e volta. As partidas deverão ser agendadas entre os dias 26 de abril e 31 de maio.

Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Paraná e Sport se classificaram nesta quarta-feira (19) para esta próxima fase. Já os demais postulantes ao título foram integrados a competição a esta altura por critérios pré-estabelecidos.

As oitavas contam com a inclusão das oito equipes brasileiras na Libertadores – Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos.

Também disputarão esta etapa do torneio os campeões da Copa do Nordeste (Santa Cruz), da Copa Verde (Paysandu) e da Série B do Campeonato Brasileiro (Atlético-GO).

Os times classificados para as quartas de final terão direito a um prêmio no valor de R$ 1,195 milhão. Nesta etapa, haverá sorteios para definir novamente os confrontos e para estabelecer um chaveamento para as semifinais.

Veja os confrontos de ida das oitavas:

Palmeiras x Internacional

Grêmio x Fluminense

Botafogo x Sport

Santa Cruz x Atlético-PR

Cruzeiro x Chapecoense

Paraná x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-GO

Santos x Paysandu

Confira os duelos de volta:

Internacional x Palmeiras

Fluminense x Grêmio

Sport x Botafogo

Atlético-PR x Santa Cruz

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

Atlético-GO x Flamengo

Paysandu x Santos

Folhapress